Дочь тьмы, 2020

Действие картины «Дочь тьмы» разворачивается на рубеже 19 века. В уездную русскую деревню приезжает молодая невеста барина Аделаида. Девушка очаровывает каждого жителя деревни своей красотой, заботливостью и желанием угодить. Простым людям льстит такое отношение новой барыни, но, несмотря на это, есть в ней что-то такое, что отпугивает и вселяет чувство тревоги.

В деревне живет дурачок Иван, которого за глаза называют блаженным. Мужчина живет в лесу, в самодельном шалаше, много молится богу и кажется, что тот его слышит и творит чудеса. Многие к нему ходят за благословением, чтобы был хороший урожай или жена наконец-то забеременела.

Когда Иван впервые встречает Аделаиду, он единственный понимает, что перед ним самая настоящая ведьма. Она одним взглядом может определить человека с темной душой и поработить его. Аделаида строит свои планы на местных жителей, но на пути встает Иван — он хочет защитить свою деревню от злой ведьмы любой ценой, даже если потребуется принести себя в жертву.

Добро и зло сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть. Неизвестно, кто одержит победу – блаженный Иван или кровожадная ведьма. Однако никто из героев больше не будет прежним.