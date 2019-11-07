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Дочь тьмы Дочь тьмы
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Дочь тьмы, 2020

2020 / Россия
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Отечественный фильм ужасов о борьбе добра и зла
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины «Дочь тьмы» разворачивается на рубеже 19 века. В уездную русскую деревню приезжает молодая невеста барина Аделаида. Девушка очаровывает каждого жителя деревни своей красотой, заботливостью и желанием угодить. Простым людям льстит такое отношение новой барыни, но, несмотря на это, есть в ней что-то такое, что отпугивает и вселяет чувство тревоги.

В деревне живет дурачок Иван, которого за глаза называют блаженным. Мужчина живет в лесу, в самодельном шалаше, много молится богу и кажется, что тот его слышит и творит чудеса. Многие к нему ходят за благословением, чтобы был хороший урожай или жена наконец-то забеременела.  

Когда Иван впервые встречает Аделаиду, он единственный понимает, что перед ним самая настоящая ведьма. Она одним взглядом может определить человека с темной душой и поработить его. Аделаида строит свои планы на местных жителей, но на пути встает Иван — он хочет защитить свою деревню от злой ведьмы любой ценой, даже если потребуется принести себя в жертву.

Добро и зло сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть. Неизвестно, кто одержит победу – блаженный Иван или кровожадная ведьма. Однако никто из героев больше не будет прежним.

Изначально фильм хотели назвать «Блаженный», сфокусировав внимание зрителя на истории Ивана. Однако ближе к завершению проекта создатели идеи приняли решение переименовать картину в «Дочь тьмы» — оно больше отражает главную идею ленты. 

«Дочь тьмы» это второй фильм режиссера Ростислава Мусаева после дебюта с фильмом «Герасим» в 2017 году. Картина была холодно принята критиками, но все равно нашла своего зрителя.

Фильм «Дочь тьмы» =– второй совместный проект режиссера Ростислава Мусаева и сценариста Вадима Тартаковского. Они вместе работали также над фильмом «Герасим».

Актер Георгий Витязев играет в фильме «Дочь тьмы» блаженного Ивана. Это будет уже второй проект режиссера Ростислава Мусаева, где актер снимается в главной роли. В фильме «Герасим» он также сыграл главную роль.    

Особую роль в создании атмосферы в фильме играет музыка. Специально для «Дочери тьмы» ее написал композитор Иннокентий Худимов. В некоторых эпизодах звучит песня Петра Налича. 

Съемки фильма проходили в Тверской области, в окрестностях города Торжок. В качестве одной из локаций использовали место «Чертов мост», по местной легенде это одно из мистических мест в России. Его историю использовали для описания деревни, где происходит действие картины «Дочь тьмы». Также здесь проходили съемки финального боя фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». 

Режиссер в интервью рассказал, что фильм – на самом деле драма и посвящен человеческим отношениям. Мистика — это только прикрытие, чтобы придать произведению некоторую изюминку. Сюжет подается в стиле притчи.

В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе. Все, от мала до велика, поражены её красотой и очаровательной любезностью. И всё же, что –то таится в светлом облике этой прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед её уловками - тот, которого все считают не от мира сего… В схватке тёмных и светлых сил сойдутся городская красавица и деревенский блаженный Иван. От исхода этого поединка будет зависеть будущее всех жителей деревни…

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 18 февраля 2021
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вверх
Режиссер
Ростислав Мусаев
Ростислав Мусаев
В ролях
Георгий Витязев
Георгий Витязев
Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь тьмы 2 постера
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В большое поместье приезжает невеста барина, с которой еще никто не знаком. Сам счастливый жених заканчивает дела в городе и вернется домой со дня на день. Обустраиваясь на новом месте, девушка моментально очаровывает всех слуг и главного управляющего своей красотой. Но очень быстро за этим приветливым обликом начинает проглядывать нечто коварное и злое. Первым это замечает блаженный-дурачок Иван, находящийся на особом счету в округе. Его подкармливают местные жители, а хозяин земель позволяет…
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blackersha666satanic 22 февраля 2021, 02:43
Вчера сходила на фильм "Дочь тьмы". Впечатление сильное, фильм зацепил с первых кадров и не отпускал до конца что является первым признаком… Читать дальше…
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3 голоса
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Кадры из фильма Все кадры
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