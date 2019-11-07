Дочь тьмы, 2020

Действие картины «Дочь тьмы» разворачивается на рубеже 19 века. В уездную русскую деревню приезжает молодая невеста барина Аделаида. Девушка очаровывает каждого жителя деревни своей красотой, заботливостью и желанием угодить. Простым людям льстит такое отношение новой барыни, но, несмотря на это, есть в ней что-то такое, что отпугивает и вселяет чувство тревоги.
В деревне живет дурачок Иван, которого за глаза называют блаженным. Мужчина живет в лесу, в самодельном шалаше, много молится богу и кажется, что тот его слышит и творит чудеса. Многие к нему ходят за благословением, чтобы был хороший урожай или жена наконец-то забеременела.
Когда Иван впервые встречает Аделаиду, он единственный понимает, что перед ним самая настоящая ведьма. Она одним взглядом может определить человека с темной душой и поработить его. Аделаида строит свои планы на местных жителей, но на пути встает Иван — он хочет защитить свою деревню от злой ведьмы любой ценой, даже если потребуется принести себя в жертву.
Добро и зло сойдутся в схватке не на жизнь, а на смерть. Неизвестно, кто одержит победу – блаженный Иван или кровожадная ведьма. Однако никто из героев больше не будет прежним.
Изначально фильм хотели назвать «Блаженный», сфокусировав внимание зрителя на истории Ивана. Однако ближе к завершению проекта создатели идеи приняли решение переименовать картину в «Дочь тьмы» — оно больше отражает главную идею ленты.
«Дочь тьмы» это второй фильм режиссера Ростислава Мусаева после дебюта с фильмом «Герасим» в 2017 году. Картина была холодно принята критиками, но все равно нашла своего зрителя.
Фильм «Дочь тьмы» =– второй совместный проект режиссера Ростислава Мусаева и сценариста Вадима Тартаковского. Они вместе работали также над фильмом «Герасим».
Актер Георгий Витязев играет в фильме «Дочь тьмы» блаженного Ивана. Это будет уже второй проект режиссера Ростислава Мусаева, где актер снимается в главной роли. В фильме «Герасим» он также сыграл главную роль.
Особую роль в создании атмосферы в фильме играет музыка. Специально для «Дочери тьмы» ее написал композитор Иннокентий Худимов. В некоторых эпизодах звучит песня Петра Налича.
Съемки фильма проходили в Тверской области, в окрестностях города Торжок. В качестве одной из локаций использовали место «Чертов мост», по местной легенде это одно из мистических мест в России. Его историю использовали для описания деревни, где происходит действие картины «Дочь тьмы». Также здесь проходили съемки финального боя фильма Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор».
Режиссер в интервью рассказал, что фильм – на самом деле драма и посвящен человеческим отношениям. Мистика — это только прикрытие, чтобы придать произведению некоторую изюминку. Сюжет подается в стиле притчи.
В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе. Все, от мала до велика, поражены её красотой и очаровательной любезностью. И всё же, что –то таится в светлом облике этой прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед её уловками - тот, которого все считают не от мира сего… В схватке тёмных и светлых сил сойдутся городская красавица и деревенский блаженный Иван. От исхода этого поединка будет зависеть будущее всех жителей деревни…