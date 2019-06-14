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Дорога хаоса Дорога хаоса
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Clinton Road

Дорога хаоса, 2019

2019 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Дорога Клинтон-роуд в Нью-Джерси хорошо известна любителям мистики и «Секретных материалов» — по статистике это излюбленное место нечисти и чертовщины. Именно здесь год назад без вести пропадает Джессика, жена пожарного Майкла. Майкл делает робкие шаги к новой жизни и даже заводит подружку, при том, что супругу ещё не признали погибшей. Но сестра Джессики Изабелла не оставляет надежды узнать, что же произошло той ночью на Клинтон-роуд. На открытии местного бара Изабелла знакомит Майкла, его новую подружку и лучшего друга с экстрасенсом Бегори, который вызвался поехать туда, где пропавшую видели последний раз, и попытаться связаться с ней. В этой экспедиции в логово нечистой силы примут участие все участники встречи в баре, но далеко не все вернутся из злосчастного леса. Хоррор в духе «Ведьмы из Блэр» о том, что некоторые тайны лучше оставлять нераскрытыми.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 ноября 2021
Премьера в мире 14 июня 2019
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Греко
В ролях
Эйс Янг
Эрин О’Брайэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорога хаоса 2 постера
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Дорога хаоса смотреть онлайн

Дорога хаоса
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