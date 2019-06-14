Дорога хаоса, 2019

Дорога Клинтон-роуд в Нью-Джерси хорошо известна любителям мистики и «Секретных материалов» — по статистике это излюбленное место нечисти и чертовщины. Именно здесь год назад без вести пропадает Джессика, жена пожарного Майкла. Майкл делает робкие шаги к новой жизни и даже заводит подружку, при том, что супругу ещё не признали погибшей. Но сестра Джессики Изабелла не оставляет надежды узнать, что же произошло той ночью на Клинтон-роуд. На открытии местного бара Изабелла знакомит Майкла, его новую подружку и лучшего друга с экстрасенсом Бегори, который вызвался поехать туда, где пропавшую видели последний раз, и попытаться связаться с ней. В этой экспедиции в логово нечистой силы примут участие все участники встречи в баре, но далеко не все вернутся из злосчастного леса. Хоррор в духе «Ведьмы из Блэр» о том, что некоторые тайны лучше оставлять нераскрытыми.