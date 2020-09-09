Адский ад, 2021

«Адский ад» — кровавая черная комедия от режиссера «Санктума» Алистера Грирсона. Рекс (Бен О'Тул) — ветеран войны из штата Айдахо с темным прошлым. Перебравшись в Европу, он рассчитывал начать жизнь с чистого листа. Но вместо тишины и покоя американец сталкивается с чем-то зловещим.

Все началось с обыденного посещения банка в Бойсе. Здесь работает девушка по имени Мэдди (Эшли Лоллбэк), в которую Рекс влюблен. Идиллию нарушает появление вооруженных людей в масках. Воспользовавшись оружием, бывший солдат защищает себя и сотрудников от грабителей, но в результате бойни нечаянно убивает одну из посетительниц. Рекса приговаривают к восьми годам колонии, а общество делится на две части: одни видят в нем героя, тогда как другие жители штата считают психопатом.

Покинув тюрьму, Рекс осознает, что вернуться к прежней жизни уже не получится. Собрав вещи, он переезжает в далекую Финляндию, мечтая избавиться от пристального внимания прессы. Приземлившись в аэропорту Хельсинки, американец попадает в смертоносную ловушку. Группа неизвестных похитителей сковывает его по рукам и ногам, подвергая нечеловеческим пыткам. Злоумышленники не сообщают мотивов, оставляя жертву в неведении. Изучив помещение, Рекс приходит к выводу, что пленен загадочной семейкой, состоящей из представителей трех разных поколений. Ежедневно его телу наносятся жуткие увечья, однако казнить пленника безумцы явно не собираются. Чтобы выбраться на свободу, узник вынужден вспомнить военные навыки. Есть ли у него шансы на спасение?