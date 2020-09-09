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Адский ад Адский ад
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Bloody Hell

Адский ад, 2021

2021 / Австралия / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Кровавая черная комедия от режиссера «Санктума»
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«Адский ад» — кровавая черная комедия от режиссера «Санктума» Алистера Грирсона. Рекс (Бен О'Тул) — ветеран войны из штата Айдахо с темным прошлым. Перебравшись в Европу, он рассчитывал начать жизнь с чистого листа. Но вместо тишины и покоя американец сталкивается с чем-то зловещим.

Все началось с обыденного посещения банка в Бойсе. Здесь работает девушка по имени Мэдди (Эшли Лоллбэк), в которую Рекс влюблен. Идиллию нарушает появление вооруженных людей в масках. Воспользовавшись оружием, бывший солдат защищает себя и сотрудников от грабителей, но в результате бойни нечаянно убивает одну из посетительниц. Рекса приговаривают к восьми годам колонии, а общество делится на две части: одни видят в нем героя, тогда как другие жители штата считают психопатом.

Покинув тюрьму, Рекс осознает, что вернуться к прежней жизни уже не получится. Собрав вещи, он переезжает в далекую Финляндию, мечтая избавиться от пристального внимания прессы. Приземлившись в аэропорту Хельсинки, американец попадает в смертоносную ловушку. Группа неизвестных похитителей сковывает его по рукам и ногам, подвергая нечеловеческим пыткам. Злоумышленники не сообщают мотивов, оставляя жертву в неведении. Изучив помещение, Рекс приходит к выводу, что пленен загадочной семейкой, состоящей из представителей трех разных поколений. Ежедневно его телу наносятся жуткие увечья, однако казнить пленника безумцы явно не собираются. Чтобы выбраться на свободу, узник вынужден вспомнить военные навыки. Есть ли у него шансы на спасение?

 

 

Премьера в США состоялась на Nightstream Film Festival в октябре 2020 года. 

Сценарий написал Роберт Бенжамин, для которого «Адский ад» стал вторым опытом работы в полнометражном кино. Он также является одним из продюсеров проекта.

Бен О’Тул до этого уже фигурировал в роли военного. На его счету появления в крупных студийных хитах «По соображениям совести» и «Кавалерия». Второстепенных персонажей сыграли преимущественно малоизвестные актеры и дебютанты. Кэролайн Крэйг можно было встретить в телесериале «Криминальная Австралия», а Мэтью Сандерлэнда — в приключенческой ленте «Затерянный город Z». Трэвис Джеффри, в свою очередь, появлялся в пятой части голливудской франшизы «Пираты Карибского моря», сыграв вместе с О’Тулом британского солдата.

Режиссером выступил Алистер Грирсон, известный по кинокартине «Санктум». На счету австралийца постановка отдельных эпизодов сериалов «Доктор Блейк» и «Потерянные» для местного телевидения, а также спортивная драма «Тигр» с участием Микки Рурка. 

По словам кинематографиста, в «Адском аде» он стремился совместить элементы высокооктанового боевика в духе «Джона Уика» и «Борна» с камерным психологическим триллером о семейке маньяков, дополнив происходящее изрядной долей черного юмора. Критики справедливо отмечают сходство работы Грирсона с ранним творчеством Сэма Рейми («Зловещие мертвецы», «Затащи меня в ад»).

Саундтрек к фильму написал австралийский композитор Брайан Качья, прежде уже работавший над музыкой к другой камерной хоррор-комедией «Смотри по сторонам» (2016).

Бывший военный Рекс зашёл в банк, и после на отделение напали вооружённые грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всё ещё пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 июля 2021
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 9 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Алистер Грирсон
Алистер Грирсон
В ролях
Бен О’Тул
Бен О’Тул
Мэг Фрэйзер
Мэг Фрэйзер
Кэролайн Крэйг
Кэролайн Крэйг
Мэтью Сандерлэнд
Мэтью Сандерлэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Адский ад 2 постера
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Адский ад смотреть онлайн

Адский ад
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Рекс — человек невероятной «удачи». Придя в банк пофлиртовать с обаятельной кассиршей, он оказывается в самом центре ограбления. Военное прошлое не позволяет ему остаться в стороне, и, увидев оружие в руках, он решает дать отпор преступникам. Для него все заканчивается тюремным сроком и странной популярностью. Одни начинают видеть н нем смелого героя, другие – отъявленного мерзавца, рискнувшего жизнями ради собственной прихоти. Отсидев срок, Рекс продолжает сталкиваться…
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ElizavetaPersonal 17 июля 2021, 22:38
Классный фильм. Лучше сходить на него, чем поддержать русские 💩 фильмы.
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13 голосов
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8 апреля 2021 11:00
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