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Постер фильма Все в выигрыше
5.1
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5.1

Все в выигрыше

, 1990
Everybody Wins
Великобритания / драма, мистика, триллер / 18+
Постер фильма Все в выигрыше
5.1

О фильме

После знакомства с Анджелой Криспини у частного детектива Тома О`Тула наступили странные времена. Начатое им с неохотой дело об убийстве все сильнее и сильнее затягивало своей таинственностью. Пока не поглотило его целиком. 

Заинтригованный сообщением Анджелы о том, что она знает истинного убийцу, он не может добыть ни одного факта и, поначалу, обескуражен внезапной замкнутостью людей, предлагавших ему свою помощь. Кое-что начинает проясняться, когда он узнает, что Анджела была в близких отношениях со многими местными влиятельными людьми...

В ролях

Дебра Уингер
Дебра Уингер
Angela Crispini
Ник Нолти
Ник Нолти
Tom O'Toole
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Jerry
Джудит Айви
Connie
Кэтлин Уилхойт
Amy
Джек Уорден
Джек Уорден
Judge Harry Murdoch
Фрэнк Конверс
Charley Haggerty
Frank Military
Felix
Steven Skybell
Father Mancini
Мэри Луиз Уилсон
Jean
Режиссер Карел Рейш
Сценарист Артур Миллер
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 19 января 1990
Дата выхода
25 октября 1990 Австралия
5 апреля 1990 Аргентина
3 мая 1991 Великобритания
10 августа 1990 Германия
20 июля 1990 Дания
7 сентября 1990 Нидерланды
15 февраля 1990 Португалия
19 января 1990 США
5 октября 1990 Турция
4 января 1991 Финляндия
7 февраля 1990 Франция
24 марта 1990 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $19 000 000
Сборы в мире $1 372 350
Производство Recorded Picture Company (RPC), Film Trustees Ltd., Pierson, Heldring & Pierson N.V.
Другие названия
Everybody Wins, Cada cual a su juego, Chacun sa chance, Everybody Wins - Ein schmutziges Spiel, Alla ricerca dell'assassino, Corrupção na Cidade, Dömd för mord, I skoteini plevra tis, Jogo Duplo, Kaikki voittavat, Kaybeden Yok, Każdy wygrywa, Les exécuteurs, O Crime que o Mundo Esqueceu, Suspecti de crima, Todo el mundo gana, Uskyldigt dømt, Végzetes érdekek, Wszyscy wygrywają, Все в выигрыше, Всички побеждават, Усі у виграші, もうひとつのラブストーリー

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 25 февраля 2022

Отзывы о фильме

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