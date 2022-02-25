Все в выигрыше, 1990

После знакомства с Анджелой Криспини у частного детектива Тома О`Тула наступили странные времена. Начатое им с неохотой дело об убийстве все сильнее и сильнее затягивало своей таинственностью. Пока не поглотило его целиком.
Заинтригованный сообщением Анджелы о том, что она знает истинного убийцу, он не может добыть ни одного факта и, поначалу, обескуражен внезапной замкнутостью людей, предлагавших ему свою помощь. Кое-что начинает проясняться, когда он узнает, что Анджела была в близких отношениях со многими местными влиятельными людьми...
|25 октября 1990
|Австралия
|5 апреля 1990
|Аргентина
|3 мая 1991
|Великобритания
|10 августа 1990
|Германия
|20 июля 1990
|Дания
|7 сентября 1990
|Нидерланды
|15 февраля 1990
|Португалия
|19 января 1990
|США
|5 октября 1990
|Турция
|4 января 1991
|Финляндия
|7 февраля 1990
|Франция
|24 марта 1990
|Япония