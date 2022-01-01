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Everybody Wins

Все в выигрыше, 1990

1990 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

После знакомства с Анджелой Криспини у частного детектива Тома О`Тула наступили странные времена. Начатое им с неохотой дело об убийстве все сильнее и сильнее затягивало своей таинственностью. Пока не поглотило его целиком. 

Заинтригованный сообщением Анджелы о том, что она знает истинного убийцу, он не может добыть ни одного факта и, поначалу, обескуражен внезапной замкнутостью людей, предлагавших ему свою помощь. Кое-что начинает проясняться, когда он узнает, что Анджела была в близких отношениях со многими местными влиятельными людьми...

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 19 января 1990
Возраст 16+
Режиссер
Карел Рейш
В ролях
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Ник Нолти
Ник Нолти
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Джудит Айви
Кэтлин Уилхойт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все в выигрыше 3 постера
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