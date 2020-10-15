Продолжение фильмов «Вий» и «Путешествие в Китай»
Возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, знаменитый английский картограф Джонатан Грин вынужден сойти в Индии в надежде пересесть на корабль Ост-Индской компании. Желая вернуться к сыну не с пустыми руками, Грин берётся за работу предложенную таинственным индийцем, что оборачивается для него новыми опасностями. Лишившись возлюбленной, пополнившей ряды обезумевших зомби, Грин готов на всё, чтобы вернуть её, даже оживить древнейшего из демонов загадочной Индии... Но чем всё это обернётся для её миролюбивого народа?