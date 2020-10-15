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Постер фильма Путешествие в Индию. На пороге бессмертия
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Киноафиша Фильмы Путешествие в Индию. На пороге бессмертия

Путешествие в Индию. На пороге бессмертия

Viy 3: Travel to India
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Факты

О фильме

Продолжение фильмов «Вий» и «Путешествие в Китай»

Возвращаясь из Китая на родину в сопровождении казаков и новых китайских друзей, знаменитый английский картограф Джонатан Грин вынужден сойти в Индии в надежде пересесть на корабль Ост-Индской компании. Желая вернуться к сыну не с пустыми руками, Грин берётся за работу предложенную таинственным индийцем, что оборачивается для него новыми опасностями. Лишившись возлюбленной, пополнившей ряды обезумевших зомби, Грин готов на всё, чтобы вернуть её, даже оживить древнейшего из демонов загадочной Индии... Но чем всё это обернётся для её миролюбивого народа? 

Путешествие в Индию. На пороге бессмертия - трейлер
Путешествие в Индию. На пороге бессмертия  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Бюджет 2 100 000 000 RUR
Другие названия
Viy 3: Travel to India, The Journey to India, Путешествие в Индию: На пороге бессмертия
Режиссер
Олег Степченко
Олег Степченко
В ролях
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Анна Чурина
Анна Чурина
Мартин Клебба
Мартин Клебба
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Александр Робак
Александр Робак
Все актеры и съемочная группа
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