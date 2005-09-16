Волк _одиночка, 2005

Никто не поверит лжецу... даже если он говорит правду.

Воспользовавшись тем, что убийство местной девушки осталось нераскрытым, студенты решают разыграть своих товарищей и распускают слухи о серийном убийце по прозвищу "Волк", маньяке с большим ножом, который выходит на охоту в камуфляже и с оранжевой маской на голове. Описывая приметы следующих жертв Волка, друзья хотят проверить, сумеет ли кто-нибудь распознать их ложь. Но вдруг "выбранные" ими жертвы действительно начинают погибать... После цепочки загадочных смертей, друзья понимают, что они могут стать очередными жертвами интернет-маньяка, и им необходимо остановить убийцу.