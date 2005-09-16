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Волк _одиночка
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Cry_Wolf

Волк _одиночка, 2005

2005 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Никто не поверит лжецу... даже если он говорит правду.

Воспользовавшись тем, что убийство местной девушки осталось нераскрытым, студенты решают разыграть своих товарищей и распускают слухи о серийном убийце по прозвищу "Волк", маньяке с большим ножом, который выходит на охоту в камуфляже и с оранжевой маской на голове. Описывая приметы следующих жертв Волка, друзья хотят проверить, сумеет ли кто-нибудь распознать их ложь. Но вдруг "выбранные" ими жертвы действительно начинают погибать... После цепочки загадочных смертей, друзья понимают, что они могут стать очередными жертвами интернет-маньяка, и им необходимо остановить убийцу.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 1 декабря 2005
Премьера в мире 16 сентября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Джефф Уодлоу
Джефф Уодлоу
В ролях
Джулиан Моррис
Джулиан Моррис
Линди Бут
Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Джон Бон Джови
Зак Дулли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волк _одиночка 3 постера
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Главное при просмотре «Волка_одиночки» – не смущаться первой сценой, где маньяк (или псевдоманьяк) ночью убивает в лесу какую-то девицу по имени Бекки. Несмотря на довольно смешную развязку – злодей(ка?) набирает номер могильника… извините, оговорился, могильник будет чуть позже… конечно же, мобильника несчастной, тот, естественно, трезвонит почем зря, обнаружив местонахождение будущего трупа, и уже через несколько секунд деву отправляют в расход, – так вот, несмотря на этот забавный финал,…
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