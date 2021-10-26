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Shadow of a Doubt

Тень сомнения, 1942

1942 / США
7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Молодая женщина узнает, что посещающий ее «дядя Чарли» — не тот, кем кажется.

7.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 12 января 1943
Возраст 16+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Тереза Райт
Джозеф Коттен
МакДональд Кэри
Генри Треверс
Патрисия Коллиндж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тень сомнения 2 постера
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Тень сомнения
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26 октября 2021 18:26
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