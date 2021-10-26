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Тень сомнения
Shadow of a Doubt
Тень сомнения, 1942
1942 / США
7.8
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
мистика
триллер
криминал
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О фильме
Молодая женщина узнает, что посещающий ее «дядя Чарли» — не тот, кем кажется.
Развернуть
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
1942
Премьера в мире
12 января 1943
Возраст
16+
Режиссер
Альфред Хичкок
В ролях
Тереза Райт
Джозеф Коттен
МакДональд Кэри
Генри Треверс
Патрисия Коллиндж
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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26 октября 2021 18:26
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