Примерно 70 лет живёт человек. И примерно можно просчитать, сколько недель вам осталось, чтобы оставить след в этой жизни. Он пытается чего-то добиться, становится знаменитостью и пытается доказать старым друзьям, своей подружке, насколько он неординарен и самодостаточен. Но мода на него быстро проходит, и вот все вокруг уже смотрят на его потуги с презрением. Он пытался угодить толпе, но очень скоро это толпа отвращает от него свой взгляд, так как умные и давно признаные ценители искусства объяснили, что творения его искусством вовсе не являются.

Билли Бёрн действительно не представляется творческим человеком, а тем более гением, так как думает только о славе и мнимом превосходстве над людьми. И вот он поражён. Его девушка отвергает его, так как не может больше выслушивать его речи, у него не остаётся ничего от прошлого знаменитости, ни славы, ни денег, ни дома, ни работы, только пирсинг в подбородке.

И так он попадает в мир уличных воров, маленьких беспризорников и наркоманов. Через год пирсинг уже заполонил его лицо, он сам вор и наркоман, живёт он с девушкой, которая ведёт такой же образ жизни, мечтая танцевать в балете. Однако Бёрна ещё не совсем оставили старые идеи. Временами во сне или под наркотиками ему видится силуэт собаки, которая, как смерть, пытается настигнуть его, и когда-нибудь это случится. От этого ему страшно, и вновь он создаёт проекты, пытается привлечь к себе внимание. Теперь он тем более никому не нужен. Поняв это, он продаёт украденный героин и уезжает в Исландию...

собака продолжает бежать в тёмном мрачном переулке...

кажется Билли Бёрн совсем не изменился, не признал ошибок и будет дальше самоуверенно делать никому не нужные проекты, называя их гениальными.