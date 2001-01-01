Билли Бёрн действительно не представляется творческим человеком, а тем более гением, так как думает только о славе и мнимом превосходстве над людьми. И вот он поражён. Его девушка отвергает его, так как не может больше выслушивать его речи, у него не остаётся ничего от прошлого знаменитости, ни славы, ни денег, ни дома, ни работы, только пирсинг в подбородке.
И так он попадает в мир уличных воров, маленьких беспризорников и наркоманов. Через год пирсинг уже заполонил его лицо, он сам вор и наркоман, живёт он с девушкой, которая ведёт такой же образ жизни, мечтая танцевать в балете. Однако Бёрна ещё не совсем оставили старые идеи. Временами во сне или под наркотиками ему видится силуэт собаки, которая, как смерть, пытается настигнуть его, и когда-нибудь это случится. От этого ему страшно, и вновь он создаёт проекты, пытается привлечь к себе внимание. Теперь он тем более никому не нужен. Поняв это, он продаёт украденный героин и уезжает в Исландию...
собака продолжает бежать в тёмном мрачном переулке...
кажется Билли Бёрн совсем не изменился, не признал ошибок и будет дальше самоуверенно делать никому не нужные проекты, называя их гениальными.
|6 октября 2002
|Россия
|18+
|6 октября 2002
|Казахстан
|9 ноября 2002
|США
|6 октября 2002
|Украина
|1 января 2001
|Франция
|3 июля 2003
|Чехия
|15+
Джейсон Айзекс обучил своих бэк-танцоров шагам. "Сами 'дилеры' на самом деле были каскадёрами, но для этой сцены от них требовалось танцевать. Они от этого были совершенно в шоке. Я отрабатывал с ними это там, на парковке, под бэк-трек Перси Следжа -- думаю, это, вероятно, самый сложный трюк, который им когда-либо приходилось выполнять."