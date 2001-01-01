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Постер фильма В последний момент
5.8
Киноафиша Фильмы В последний момент
5.8

В последний момент

, 2001
The Last Minute
Великобритания, США / драма, триллер, мистика / 18+
Постер фильма В последний момент
5.8

О фильме

Примерно 70 лет живёт человек. И примерно можно просчитать, сколько недель вам осталось, чтобы оставить след в этой жизни. Он пытается чего-то добиться, становится знаменитостью и пытается доказать старым друзьям, своей подружке, насколько он неординарен и самодостаточен. Но мода на него быстро проходит, и вот все вокруг уже смотрят на его потуги с презрением. Он пытался угодить толпе, но очень скоро это толпа отвращает от него свой взгляд, так как умные и давно признаные ценители искусства объяснили, что творения его искусством вовсе не являются.

Билли Бёрн действительно не представляется творческим человеком, а тем более гением, так как думает только о славе и мнимом превосходстве над людьми. И вот он поражён. Его девушка отвергает его, так как не может больше выслушивать его речи, у него не остаётся ничего от прошлого знаменитости, ни славы, ни денег, ни дома, ни работы, только пирсинг в подбородке.

И так он попадает в мир уличных воров, маленьких беспризорников и наркоманов. Через год пирсинг уже заполонил его лицо, он сам вор и наркоман, живёт он с девушкой, которая ведёт такой же образ жизни, мечтая танцевать в балете. Однако Бёрна ещё не совсем оставили старые идеи. Временами во сне или под наркотиками ему видится силуэт собаки, которая, как смерть, пытается настигнуть его, и когда-нибудь это случится. От этого ему страшно, и вновь он создаёт проекты, пытается привлечь к себе внимание. Теперь он тем более никому не нужен. Поняв это, он продаёт украденный героин и уезжает в Исландию...

собака продолжает бежать в тёмном мрачном переулке...

кажется Билли Бёрн совсем не изменился, не признал ошибок и будет дальше самоуверенно делать никому не нужные проекты, называя их гениальными.

В ролях

Макс Бисли
Макс Бисли
Billy Byrne
Эмили Корри
Anna
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин
Garvey
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Dave 'Percy' Sledge
Кейт Эшфилд
Кейт Эшфилд
Janey
Энтони Хиггинс
Mitchell Walsh
Джозеф Беннетт
Jarman
Том Белл
Grimshanks
Ronnie McCann
Price
Фрэнк Харпер
Cabbie
Режиссер Стивен Норрингтон
Сценарист Стивен Норрингтон
Композитор Пол Рэбджонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 января 2001
Дата выхода
6 октября 2002 Россия 18+
6 октября 2002 Казахстан
9 ноября 2002 США
6 октября 2002 Украина
1 января 2001 Франция
3 июля 2003 Чехия 15+
MPAA R
Сборы в мире $3 639
Производство Venom Productions Limited
Другие названия
The Last Minute, O Último Minuto, Ena lepto prothesmia, Minutos de Fama, Ostatnia chwila, To teleftaio lepto, В последний момент, クレイジー・ワールド

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Джейсон Айзекс обучил своих бэк-танцоров шагам. "Сами 'дилеры' на самом деле были каскадёрами, но для этой сцены от них требовалось танцевать. Они от этого были совершенно в шоке. Я отрабатывал с ними это там, на парковке, под бэк-трек Перси Следжа -- думаю, это, вероятно, самый сложный трюк, который им когда-либо приходилось выполнять."

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