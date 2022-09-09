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See How They Run

Смотри, как бегут, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 сентября 2022
Режиссер
Том Джордж
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смотри, как бегут 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут» Эстетически фильм очень напоминает кино Уэса Андерсона.
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30 июня 2022 10:28
Детективный фильм с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан обзавелся названием и первым официальным кадром В фильме расскажут о таинственном убийстве среди театральной богемы. 
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30 июля 2021 12:42
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