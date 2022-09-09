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Смотри, как бегут
See How They Run
Смотри, как бегут, 2022
2022 / США
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Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 сентября 2022
Режиссер
Том Джордж
В ролях
Сирша Ронан
Сэм Рокуэлл
Эдриан Броуди
Рут Уилсон
Харрис Дикинсон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл расследуют убийство в трейлере комедийного детектива «Смотри, как они бегут»
Эстетически фильм очень напоминает кино Уэса Андерсона.
Написать
30 июня 2022 10:28
Детективный фильм с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан обзавелся названием и первым официальным кадром
В фильме расскажут о таинственном убийстве среди театральной богемы.
Написать
30 июля 2021 12:42
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