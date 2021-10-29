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Паранормальное явление: Ближайшая родня Паранормальное явление: Ближайшая родня
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Paranormal Activity: Next of Kin

Паранормальное явление: Ближайшая родня, 2021

2021
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 октября 2021
Премьера в мире 29 октября 2021
Режиссер
Уильям Юбэнк
Уильям Юбэнк
В ролях
Роланд Бак
Том Новицки
Ганнер Райт
Ганнер Райт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паранормальное явление: Ближайшая родня 2 постера
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Паранормальное явление: Ближайшая родня смотреть онлайн

Паранормальное явление: Ближайшая родня
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за 1 рубль
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Paramount+ показал новый отрывок из «Паранормального явления: Ближайшая родня» Премьера на стриминге состоится уже завтра.
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28 октября 2021 15:09
В сети появились новые кадры из седьмой части «Паранормального явления» Очередная глава хоррор-франшизы выйдет уже в этом месяце на Paramount+. 
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14 октября 2021 15:08
Девушка раскрывает ужасающие тайны в связи со своей биологической матерью в трейлере «Паранормального явления 7» Релиз состоится 29 октября.
Написать
7 октября 2021 12:37
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