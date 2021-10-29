Паранормальное явление: Ближайшая родня, 2021

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о выходе в прокат 5.2 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2021 Премьера онлайн 29 октября 2021 Премьера в мире 29 октября 2021 Режиссер Уильям Юбэнк В ролях Роланд Бак Том Новицки Ганнер Райт Все актеры и съемочная группа 2 постера

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