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Паранормальное явление: Ближайшая родня
Paranormal Activity: Next of Kin
Паранормальное явление: Ближайшая родня, 2021
2021
Трейлер
5.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
29 октября 2021
Премьера в мире
29 октября 2021
Режиссер
Уильям Юбэнк
В ролях
Роланд Бак
Том Новицки
Ганнер Райт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Paramount+ показал новый отрывок из «Паранормального явления: Ближайшая родня»
Премьера на стриминге состоится уже завтра.
Написать
28 октября 2021 15:09
В сети появились новые кадры из седьмой части «Паранормального явления»
Очередная глава хоррор-франшизы выйдет уже в этом месяце на Paramount+.
Написать
14 октября 2021 15:08
Девушка раскрывает ужасающие тайны в связи со своей биологической матерью в трейлере «Паранормального явления 7»
Релиз состоится 29 октября.
Написать
7 октября 2021 12:37
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