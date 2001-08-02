Другие, 2001

Остров Джерси, 1947 год. Вторая мировая война закончилась, но муж Грейс не вернулся с фронта. В уединенном викторианском особняке она одна воспитывает детей в духе собственных строгих религиозных принципов.

Ее дочь и сын страдают странным заболеванием: они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они должны выучить жизненно важное правило: все комнаты всегда должен быть в полумраке, нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызов. Грейс, дети и те, кто их окружает, сделают решающий, роковой шаг.