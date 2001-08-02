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The Others

Другие, 2001

2001 / Испания / Франция / США
7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Остров Джерси, 1947 год. Вторая мировая война закончилась, но муж Грейс не вернулся с фронта. В уединенном викторианском особняке она одна воспитывает детей в духе собственных строгих религиозных принципов.

Ее дочь и сын страдают странным заболеванием: они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они должны выучить жизненно важное правило: все комнаты всегда должен быть в полумраке, нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызов. Грейс, дети и те, кто их окружает, сделают решающий, роковой шаг.

7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2001
Премьера в России 26 декабря 2001
Премьера в мире 2 августа 2001
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алехандро Аменабар
Алехандро Аменабар
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Фионулла Фланаган
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Алакина Манн
Элейн Кэссиди
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 19:08
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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