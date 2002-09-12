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7.1
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Икота
7.1
Икота
, 2002
Hukkle
Венгрия / мистика, драма / 18+
О фильме
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Места съёмок
7.1
О фильме
Икает милый древний старичок - сквозь весь фильм. После каждого "ика" он улыбается. Чему? Может, тому, что рутинная повседневная жизнь может оказаться очень интересной, если взглянуть на нее под необычным углом зрения.
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В ролях
Ференц Банди
Csuklik bácsi
Аги Маргитаи
Йожефнэ Рац
Bába
Эстер Оноди
Városi anya
József Farkas
Rendõr
Ferenc Nagy
Méhész
Ferencné Virág
A méhész felesége
Mihályné Király
Nagymama
Mihály Király
Nagypapa
Attila Kaszás
Városi papa
Szimonetta Koncz
Városi kislány
Режиссер
Дьёрдь Пальфи
Сценарист
Дьёрдь Пальфи
Композитор
Balázs Barna
,
Samu Gryllus
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
12 сентября 2002
Дата выхода
24 октября 2002
США
1 октября 2003
Франция
23 октября 2003
Чехия
12+
Бюджет
$100 000
Сборы в мире
$132 745
Производство
Mozgóképforgalmazási Vállalat (MOKÉP)
Другие названия
Hukkle, Hukkle - Das Dorf, Czkawka, Hic, Hic (de crimes en crimes), Hikka, Hipo, Štucanje, Χακλ, Икота, ハックル, 田园风光
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
15
голосов
7
IMDb
Отзывы о фильме
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