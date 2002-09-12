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Постер фильма Икота
7.1
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7.1

Икота

, 2002
Hukkle
Венгрия / мистика, драма / 18+
Постер фильма Икота
7.1

О фильме

Икает милый древний старичок - сквозь весь фильм. После каждого "ика" он улыбается. Чему? Может, тому, что рутинная повседневная жизнь может оказаться очень интересной, если взглянуть на нее под необычным углом зрения.

В ролях

Ференц Банди
Csuklik bácsi
Аги Маргитаи
Йожефнэ Рац
Bába
Эстер Оноди
Эстер Оноди
Városi anya
József Farkas
Rendõr
Ferenc Nagy
Méhész
Ferencné Virág
A méhész felesége
Mihályné Király
Nagymama
Mihály Király
Nagypapa
Attila Kaszás
Városi papa
Szimonetta Koncz
Városi kislány
Режиссер Дьёрдь Пальфи
Сценарист Дьёрдь Пальфи
Композитор Balázs Barna, Samu Gryllus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 12 сентября 2002
Дата выхода
24 октября 2002 США
1 октября 2003 Франция
23 октября 2003 Чехия 12+
Бюджет $100 000
Сборы в мире $132 745
Производство Mozgóképforgalmazási Vállalat (MOKÉP)
Другие названия
Hukkle, Hukkle - Das Dorf, Czkawka, Hic, Hic (de crimes en crimes), Hikka, Hipo, Štucanje, Χακλ, Икота, ハックル, 田园风光

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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