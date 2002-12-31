Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Киноафиша Фильмы Цирюльник

Цирюльник

The Barber 18+
О фильме

Сонный городок в штате Аляска на много месяцев расстается с солнечным светом, уступившим место долгой полярной зиме, но внезапно его покой нарушают странные убийства молодых женщин. Казалось бы, в маленьком городе, где все друг друга знают, нетрудно найти маньяка, но его никто не ищет, так как все уверены — всему виной вечная тьма, сводящая с ума людей. И лишь самый здравомыслящий из них, человек с острым лезвием в руках, знает, где искать злодея…

Страна Канада / Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 декабря 2002
Дата выхода
31 декабря 2002 Россия 16+
31 декабря 2002 Казахстан
31 декабря 2002 Украина
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство Prophecy Entertainment, Remstar Distribution, Studio Eight Productions
Другие названия
The Barber, El barbero, El filo de la navaja, Le barbier, O Barbeiro, Pitkä pimeä talvi, The Barber - Das Geheimnis von Revelstoke, Бръснарят, Цирюльник
Режиссер
Майкл Бафаро
В ролях
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Джереми Рэчфорд
Гарвин Санфорд
Бренда Джеймс
Пол Джарретт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

