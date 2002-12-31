Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Сонный городок в штате Аляска на много месяцев расстается с солнечным светом, уступившим место долгой полярной зиме, но внезапно его покой нарушают странные убийства молодых женщин. Казалось бы, в маленьком городе, где все друг друга знают, нетрудно найти маньяка, но его никто не ищет, так как все уверены — всему виной вечная тьма, сводящая с ума людей. И лишь самый здравомыслящий из них, человек с острым лезвием в руках, знает, где искать злодея…
|31 декабря 2002
|Россия
|16+
|31 декабря 2002
|Казахстан
|31 декабря 2002
|Украина