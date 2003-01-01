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Превращение, 2002

2002 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Проснувшись однажды утром после кошмарного сна, Грегор Замза обнаружил, что превратился в отвратительное насекомое. Еще вчера он был добытчиком, опорой и кормильцем семьи. Сегодня он - изгой и чудовище, непонятное родным, но ставшее, наконец, интересным самому себе. 

Грегор Замза изумленно изучает еще вчера горячо лелеемые им предметики - пенал с карандашами, расческу, очки. Зачем вся эта чепуха, когда вместо утреннего приветствия получается цоканье, пощелкивание языком и вдобавок по-паучьи шевелятся руки? Даже фамильная мебель содрогается от ужаса...

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 1 января 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Возраст 18+
Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Татьяна Лаврова
Игорь Кваша
Игорь Кваша
Наталья Швец
Наталья Швец
Авангард Леонтьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Превращение 2 постера
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Превращение
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