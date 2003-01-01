Превращение, 2002

Проснувшись однажды утром после кошмарного сна, Грегор Замза обнаружил, что превратился в отвратительное насекомое. Еще вчера он был добытчиком, опорой и кормильцем семьи. Сегодня он - изгой и чудовище, непонятное родным, но ставшее, наконец, интересным самому себе.

Грегор Замза изумленно изучает еще вчера горячо лелеемые им предметики - пенал с карандашами, расческу, очки. Зачем вся эта чепуха, когда вместо утреннего приветствия получается цоканье, пощелкивание языком и вдобавок по-паучьи шевелятся руки? Даже фамильная мебель содрогается от ужаса...