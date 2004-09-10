Столкновение, 2004

На одной из улиц Лос-Анджелеса обнаруживают труп. Затем действие ленты переносится на сутки назад, и в центре повествования оказываются несколько человек разных национальностей и цвета кожи, так или иначе связанных друг с другом. Объединяют их три истории.

В первой речь идет о двух темнокожих преступниках, угоняющих автомобили исключительно у белых и богатых. Очередными их жертвами становятся окружной прокурор и его капризная жена. Полицейские, которые должны вести это дело, попутно расследуют еще одно преступление, имеющее отношение уже ко второй истории. В ней рассказывается о расисте-полицейском Райане, который вместе со своим молодым и неопытным напарником Хэнсоном задерживает на дороге состоятельную супружескую пару афроамериканцев, возвращающихся на своей машине домой с вечеринки. В итоге Райан начинает нагло приставать к привлекательной женщине прямо на глазах у ее мужа, тем самым унижая его. И, наконец, венчает картину история об иранском эмигранте, который вызывает слесаря-мексиканца починить замок в его маленьком магазинчике, а в итоге начинает угрожать ему.