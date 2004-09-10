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Столкновение Столкновение
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Crash

Столкновение, 2004

2004 / США / Германия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

На одной из улиц Лос-Анджелеса обнаруживают труп. Затем действие ленты переносится на сутки назад, и в центре повествования оказываются несколько человек разных национальностей и цвета кожи, так или иначе связанных друг с другом. Объединяют их три истории.

В первой речь идет о двух темнокожих преступниках, угоняющих автомобили исключительно у белых и богатых. Очередными их жертвами становятся окружной прокурор и его капризная жена. Полицейские, которые должны вести это дело, попутно расследуют еще одно преступление, имеющее отношение уже ко второй истории. В ней рассказывается о расисте-полицейском Райане, который вместе со своим молодым и неопытным напарником Хэнсоном задерживает на дороге состоятельную супружескую пару афроамериканцев, возвращающихся на своей машине домой с вечеринки. В итоге Райан начинает нагло приставать к привлекательной женщине прямо на глазах у ее мужа, тем самым унижая его. И, наконец, венчает картину история об иранском эмигранте, который вызывает слесаря-мексиканца починить замок в его маленьком магазинчике, а в итоге начинает угрожать ему.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 ноября 2005
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Бюджет $6 500 000
Режиссер
Пол Хаггис
Пол Хаггис
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Дон Чидл
Дон Чидл
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Дженнифер Эспозито
Дженнифер Эспозито
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Столкновение 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
jam_summer 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ПОТРЯСАЮЩИЙ! ВСЕМ СОВЕТУЮ СМОТРЕТЬ!
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саундтрек фильма Столкновение
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