Астрал. Онлайн, 2020

Наступил карантин, вызванный пандемией COVID-19. Чтобы скрасить одиночество, группа друзей устраивает еженедельные созвоны по Скайпу. Заурядная беседа на расстоянии оборачивается для участников спиритическим сеансом. Появление призраков не заставляет ждать.
В 2020 году вся социальная жизнь в одночасье перетекла в цифровое пространство. Отныне любые вопросы решаются за экраном монитора. Самоизоляция стала для граждан серьёзным испытанием на прочность. Не каждому по силам выдержать одиночество в четырёх стенах. Но герои фильма «Астрал. Онлайн» молоды, и поэтому без труда адаптировались к ситуации, поддерживая общение на расстоянии. Однако видеосвязь быстро превратилась для них в рутину. В качестве разнообразия Хейли предлагает друзьям посвятить следующую встречу оккультному ритуалу.
Для этого к звонку подключается медиум Сейлан. Женщина должна обеспечить участникам онлайн-конференции коннект с потусторонним миром. Друзья дурачатся, не воспринимая происходящее всерьёз. Но шутливая игра выходит из-под контроля. В домах ребят начинают происходить странные вещи. Герои понимают, что этим вечером они выпустили наружу нечто агрессивное. И теперь зло нацелено именно на них. Дожить до рассвета удастся не всем.
В новом «карантинном» скринлайфе Роба Сэваджа ужасы самоизоляции отходят на второй план, уступая место паранормальной активности. Люди, оказавшиеся в замкнутом пространстве, вынуждены сражаться не только со скукой, но и с вернувшимися с того света призраками, представляющими смертельную угрозу.
— «Астрал. Онлайн» был придуман, снят и смонтирован всего за 12 недель.
— Всех персонажей зовут реальными именами актёров, играющих роли.
— Кинокартина Роба Сэваджа не является частью популярной хоррор-франшизы «Астрал» Джеймса Вана. В оригинале фильм называется «Host».
— Актёрам разрешалось импровизировать. Момент, в котором Хейли чихает, появился совершенно случайно: артистка действительно чихнула, без каких-либо актёрских намерений, а её коллеги продолжали играть.
— Отдельные части сценария редактировались под актёров индивидуально, чтобы они не всегда могли знать, что именно произойдёт дальше. Некоторые пугающие эффекты записывались предварительно, провоцируя настоящую реакцию всех участников конференции.
— Фильм вырос из любительской короткометражки режиссёра Роба Сэвиджа. На карантине он разыграл своих друзей во время конференции в приложении Zoom, притворившись, будто на его чердаке происходит нечто страшное. Видео розыгрыша оказалось в интернете и стало вирусным, что помогло Сэвиджу запустить съёмку полного метра.
— В перерывах между дублями Сэвидж давал артистам смотреть нарезки из разных хорроров.
— Демонического духа изображает артист Джеймс Свентон. Он уже исполнял схожую роль в другом фильме Сэвиджа, короткометражке «Salt» (2017).
— Съёмки кинокартины, по понятным причинам, велись дистанционно. Сэвидж руководил артистами через интернет, а они своими силами устанавливали камеры, свет и даже некоторые спецэффекты, вроде самопроизвольно открывающихся дверок шкафчиков.
Во время онлайн спиритического сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять, это игра специального онлайн приложения, или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки, и используя возможности сети для того, чтобы превратить их реальную жизнь в кошмар, более страшный, чем ужасы интернет пространства.