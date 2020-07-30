Астрал. Онлайн, 2020

Наступил карантин, вызванный пандемией COVID-19. Чтобы скрасить одиночество, группа друзей устраивает еженедельные созвоны по Скайпу. Заурядная беседа на расстоянии оборачивается для участников спиритическим сеансом. Появление призраков не заставляет ждать.

В 2020 году вся социальная жизнь в одночасье перетекла в цифровое пространство. Отныне любые вопросы решаются за экраном монитора. Самоизоляция стала для граждан серьёзным испытанием на прочность. Не каждому по силам выдержать одиночество в четырёх стенах. Но герои фильма «Астрал. Онлайн» молоды, и поэтому без труда адаптировались к ситуации, поддерживая общение на расстоянии. Однако видеосвязь быстро превратилась для них в рутину. В качестве разнообразия Хейли предлагает друзьям посвятить следующую встречу оккультному ритуалу.

Для этого к звонку подключается медиум Сейлан. Женщина должна обеспечить участникам онлайн-конференции коннект с потусторонним миром. Друзья дурачатся, не воспринимая происходящее всерьёз. Но шутливая игра выходит из-под контроля. В домах ребят начинают происходить странные вещи. Герои понимают, что этим вечером они выпустили наружу нечто агрессивное. И теперь зло нацелено именно на них. Дожить до рассвета удастся не всем.

В новом «карантинном» скринлайфе Роба Сэваджа ужасы самоизоляции отходят на второй план, уступая место паранормальной активности. Люди, оказавшиеся в замкнутом пространстве, вынуждены сражаться не только со скукой, но и с вернувшимися с того света призраками, представляющими смертельную угрозу.