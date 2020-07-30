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Астрал. Онлайн Астрал. Онлайн
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Астрал. Онлайн, 2020

2020 / Великобритания
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Мистический фильм ужасов о вызове злого духа по видеосвязи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наступил карантин, вызванный пандемией COVID-19. Чтобы скрасить одиночество, группа друзей устраивает еженедельные созвоны по Скайпу. Заурядная беседа на расстоянии оборачивается для участников спиритическим сеансом. Появление призраков не заставляет ждать.

В 2020 году вся социальная жизнь в одночасье перетекла в цифровое пространство. Отныне любые вопросы решаются за экраном монитора. Самоизоляция стала для граждан серьёзным испытанием на прочность. Не каждому по силам выдержать одиночество в четырёх стенах. Но герои фильма «Астрал. Онлайн» молоды, и поэтому без труда адаптировались к ситуации, поддерживая общение на расстоянии. Однако видеосвязь быстро превратилась для них в рутину. В качестве разнообразия Хейли предлагает друзьям посвятить следующую встречу оккультному ритуалу. 

Для этого к звонку подключается медиум Сейлан. Женщина должна обеспечить участникам онлайн-конференции коннект с потусторонним миром. Друзья дурачатся, не воспринимая происходящее всерьёз. Но шутливая игра выходит из-под контроля. В домах ребят начинают происходить странные вещи. Герои понимают, что этим вечером они выпустили наружу нечто агрессивное. И теперь зло нацелено именно на них. Дожить до рассвета удастся не всем.

В новом «карантинном» скринлайфе Роба Сэваджа ужасы самоизоляции отходят на второй план, уступая место паранормальной активности. Люди, оказавшиеся в замкнутом пространстве, вынуждены сражаться не только со скукой, но и с вернувшимися с того света призраками, представляющими смертельную угрозу. 

 

— «Астрал. Онлайн» был придуман, снят и смонтирован всего за 12 недель. 

— Всех персонажей зовут реальными именами актёров, играющих роли. 

— Кинокартина Роба Сэваджа не является частью популярной хоррор-франшизы «Астрал» Джеймса Вана. В оригинале фильм называется «Host».

— Актёрам разрешалось импровизировать. Момент, в котором Хейли чихает, появился совершенно случайно: артистка действительно чихнула, без каких-либо актёрских намерений, а её коллеги продолжали играть. 

— Отдельные части сценария редактировались под актёров индивидуально, чтобы они не всегда могли знать, что именно произойдёт дальше. Некоторые пугающие эффекты записывались предварительно, провоцируя настоящую реакцию всех участников конференции. 

— Фильм вырос из любительской короткометражки режиссёра Роба Сэвиджа. На карантине он разыграл своих друзей во время конференции в приложении Zoom, притворившись, будто на его чердаке происходит нечто страшное. Видео розыгрыша оказалось в интернете и стало вирусным, что помогло Сэвиджу запустить съёмку полного метра. 

— В перерывах между дублями Сэвидж давал артистам смотреть нарезки из разных хорроров. 

— Демонического духа изображает артист Джеймс Свентон. Он уже исполнял схожую роль в другом фильме Сэвиджа, короткометражке «Salt» (2017). 

— Съёмки кинокартины, по понятным причинам, велись дистанционно. Сэвидж руководил артистами через интернет, а они своими силами устанавливали камеры, свет и даже некоторые спецэффекты, вроде самопроизвольно открывающихся дверок шкафчиков. 

Во время онлайн спиритического сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять, это игра специального онлайн приложения, или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки, и используя возможности сети для того, чтобы превратить их реальную жизнь в кошмар, более страшный, чем ужасы интернет пространства.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 января 2021
Премьера онлайн 30 июля 2020
Премьера в мире 30 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Роб Сэвадж
Роб Сэвадж
В ролях
Хейли Бишоп
Хейли Бишоп
Джемма Мур
Джемма Мур
Эмма Луиз Уэбб
Эмма Луиз Уэбб
Радина Драндова
Радина Драндова
Кэролайн Уорд
Кэролайн Уорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Астрал. Онлайн 3 постера
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Астрал. Онлайн
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Коронавирус вынудил многих сидеть дома. С этой проблемой столкнулись и шестеро друзей, которые оказались не готовы тосковать в своих квартирах. В этот раз формой досуга, скрашивающего полный бокал, был выбран спиритический сеанс. Веселье для самых доверчивых и впечатлительных начинает обрастать реальными странностями. Сначала пропадает их проводник, перестающая выходить на связь в Zoom, а затем в каждой из квартир проявляются признаки реального духа. Теперь нужно понять, с кем или с чем друзьям…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Согласно новому исследованию, «Синистер» больше не является самым пугающим фильмом всех времен Его сместила картина, полностью снятая при помощи Zoom.
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30 сентября 2021 15:55
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