До поры до времени жизнь в небольшой провинциальной воинской части под командованием подполковника Лукина шла своим чередом. Бывший курсант Боря Кульшан крутил романы с дочерьми не подозревающего об этом подполковника. Впрочем, и сами девушки не догадывались друг о друге. Пока Наташа поступала в институт, Боря начал встречаться со старшей Мариной. Но Наташа вернулась, и для Бори настали трудные дни. А пока девушки устраивают Кульшану дознание, дембель Гена Савицкий, влюбленный в Веру, жену лейтенанта Пантелеева, тайно носит ей цветы по ночам. Правда, Вера не догадывается о любви солдата, думая, что цветы оставляет ей муж. Но вскоре привычная жизнь пошла кувырком – из-за телефонистки Раи повесился рядовой Хаитов, и в части появилось... привидение. Уверенные, что это бродит дух самоубийцы, в панику ударяются все.