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Постер фильма Солдатский декамерон
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Киноафиша Фильмы Солдатский декамерон

Солдатский декамерон

Soldatskiy dekameron 18+
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О фильме

До поры до времени жизнь в небольшой провинциальной воинской части под командованием подполковника Лукина шла своим чередом. Бывший курсант Боря Кульшан крутил романы с дочерьми не подозревающего об этом подполковника. Впрочем, и сами девушки не догадывались друг о друге. Пока Наташа поступала в институт, Боря начал встречаться со старшей Мариной. Но Наташа вернулась, и для Бори настали трудные дни. А пока девушки устраивают Кульшану дознание, дембель Гена Савицкий, влюбленный в Веру, жену лейтенанта Пантелеева, тайно носит ей цветы по ночам. Правда, Вера не догадывается о любви солдата, думая, что цветы оставляет ей муж. Но вскоре привычная жизнь пошла кувырком – из-за телефонистки Раи повесился рядовой Хаитов, и в части появилось... привидение. Уверенные, что это бродит дух самоубийцы, в панику ударяются все.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 декабря 2005
Дата выхода
1 декабря 2005 Россия Парадиз 16+
1 декабря 2005 Беларусь
1 декабря 2005 Казахстан
1 декабря 2005 Украина
Сборы в мире $335 773
Производство СТС, ООО "Протел"
Другие названия
Soldatskiy dekameron, Kareivju Dekamerons, Солдатский декамерон
Режиссер
Андрей Прошкин
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Андрей Гуркин
Александр Агафонов
Камиль Тукаев
Камиль Тукаев
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Солдатский декамерон

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