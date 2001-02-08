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Из ада Из ада
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From Hell

Из ада, 2001

2001 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лондон конца XIX века. Инспектор Фред Эбберлайн расследует цепочку жестоких убийств уличных проституток. Заручившись своим природным даром ясновидения, усиленным употреблением опиума, а также помощью королевского хирурга и одной из подруг убитых женщин, Эбберлайн пытается выйти на след окрещенного Потрошителем маньяка, но тот продолжает ускользать от правосудия.

  • Алан Мур, автор графического романа “Из ада”, остался недоволен тем, как образ главного героя был перенесен на экран. Мур даже отметил, что если бы Эбберлайн появился в полиции Лондона 1888 года с такой же прической, как у Джонни Деппа в фильме, то он тут же был бы избит сослуживцами.
  • На стенах полицейского участка можно заметить несколько реальных фотографий жертв Джека Потрошителя.
  • Район Лондона Уайтчепел, где по сюжету происходит большая часть действия, снимался в историческом центре Праги, Чехия.
  • В ленте собраны самые разнообразные факты и мифы о Джеке Потрошителе. Так, например, название картины является отсылкой к одному из документальных свидетельств: маньяк подписывал свои послания в лондонскую газету Times словами “Из ада”.
  • Перед тем, как остановить свой выбор на Джонни Деппе, режиссеры Альберт и Аллен Хьюз рассматривали на главную роль кандидатуры Дэниела Дэй-Льюиса, Шона Коннери, Джуда Лоу и Брэда Питта.

Он — воплощение тьмы и ужаса. Став первой звездой бульварной прессы, он остается самым таинственным и знаменитым из всех серийных убийц, известных истории. За десять недель осени 1888 года Джек-Потрошитель совершил в Лондоне пять чудовищных ритуальных убийств, погрузив Англию в атмосферу страха и породив массу слухов и домыслов. Джек-Потрошитель так и не был пойман. Фильм "Из ада" поставлен по известному одноименному роману-комиксу. В нем сделана попытка вскрыть психологическую подоплеку легенды о Джеке-Потрошителе и распутать заговор, в который, возможно, были вовлечены высокопоставленные лица Англии.

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 13 декабря 2001
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 8 февраля 2001
Возраст 18+
Режиссер
Альберт Хьюз
Альберт Хьюз
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Иэн Холм
Иэн Холм
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Все актеры и съемочная группа
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