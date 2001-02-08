Из ада, 2001

Он — воплощение тьмы и ужаса. Став первой звездой бульварной прессы, он остается самым таинственным и знаменитым из всех серийных убийц, известных истории. За десять недель осени 1888 года Джек-Потрошитель совершил в Лондоне пять чудовищных ритуальных убийств, погрузив Англию в атмосферу страха и породив массу слухов и домыслов. Джек-Потрошитель так и не был пойман. Фильм "Из ада" поставлен по известному одноименному роману-комиксу. В нем сделана попытка вскрыть психологическую подоплеку легенды о Джеке-Потрошителе и распутать заговор, в который, возможно, были вовлечены высокопоставленные лица Англии.