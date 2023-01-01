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Звездный путь VI: неоткрытая страна Звездный путь VI: неоткрытая страна
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Star Trek VI: The Undiscovered Country

Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991

1991 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

После взрыва Праксиса, одной из лун Кроноса, уничтожившего у клингонов практически все средства к существованию, противостояние Федерации и Клингонской Империи окончилось. Настала пора мирных переговоров, но, как выяснилось, не все хотят мира — некоторых устраивает непрекращающаяся война.

Кирк и его верный экипаж, уже «без пяти минут в отставке», получают секретное задание провести первый, подготовительный раунд мирных переговоров с Канцлером Клингонской Империи. Но происходит непредвиденное — на клингонский корабль совершено нападение, канцлер убит, переговоры сорваны, и в этом злодеянии обвиняется «Энтерпрайз», а конкретно — капитан Кирк и доктор МакКой.

Пока высшие чины Федерации размышляют, как им поступить, Клингонский суд приговаривает их к тюремному заключению на отделенном, покрытом вечными льдами астероиде. Но они не теряют надежды — потому, что они офицеры Звездного Флота, и потому, что у Кирка есть миссия — он давно догадался, что это заговор, имеющий целью сорвать мирные переговоры, и постепенно он начинает раскрывать его.

А в это время «Энтерпрайз» под командованием Спока тайно летит им на выручку…

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 3 декабря 1991
Премьера в мире 3 декабря 1991
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Николас Мейер
Николас Мейер
В ролях
Леонард Нимой
Леонард Нимой
Джордж Такей
Джордж Такей
Джеймс Духан
Нишель Николс
Уолтер Кениг
Все актеры и съемочная группа
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