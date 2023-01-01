Звездный путь VI: неоткрытая страна, 1991

После взрыва Праксиса, одной из лун Кроноса, уничтожившего у клингонов практически все средства к существованию, противостояние Федерации и Клингонской Империи окончилось. Настала пора мирных переговоров, но, как выяснилось, не все хотят мира — некоторых устраивает непрекращающаяся война.



Кирк и его верный экипаж, уже «без пяти минут в отставке», получают секретное задание провести первый, подготовительный раунд мирных переговоров с Канцлером Клингонской Империи. Но происходит непредвиденное — на клингонский корабль совершено нападение, канцлер убит, переговоры сорваны, и в этом злодеянии обвиняется «Энтерпрайз», а конкретно — капитан Кирк и доктор МакКой.



Пока высшие чины Федерации размышляют, как им поступить, Клингонский суд приговаривает их к тюремному заключению на отделенном, покрытом вечными льдами астероиде. Но они не теряют надежды — потому, что они офицеры Звездного Флота, и потому, что у Кирка есть миссия — он давно догадался, что это заговор, имеющий целью сорвать мирные переговоры, и постепенно он начинает раскрывать его.



А в это время «Энтерпрайз» под командованием Спока тайно летит им на выручку…