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Кто подставил кролика Роджера Кто подставил кролика Роджера
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Who Framed Roger Rabbit?

Кто подставил кролика Роджера, 1988

1988 / США
8.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1940-х в Лос-Анджелесе мирно сосуществуют люди и мультяшные персонажи. У самого известного героя мультиков по имени Кролик Роджер жизнь легка и беззаботна, пока он не обнаруживает, что его жена, Джессика Рэббит, развлекается с главой студии Maroon Cartoons. Позже дела идут еще хуже, и Роджера обвиняют в жестоком убийстве мистера Маруна. Чтобы очистить свое доброе имя и спасти свою жизнь, Роджер обращается к детективу по имени Эдди Валиант, у которого есть личная вендетта для мультяшек. Он помогает Роджеру сбежать от бескомпромиссного судьи Дума, но теперь им необходимо обыскать весь город в поисках улик и найти настоящего убийцу...

  • Когда Эдди ведет Роджера в бар, лампа на потолке раскачивается. Потребовалось много дополнительной работы, чтобы добиться совпадения теней между реальными кадрами и анимацией. Сегодня «Ударь лампу» – это термин, используемый сотрудниками Disney для обозначения усилий по созданию эффекта, который зрители никогда не заметят.
  • Боб Хоскинс сказал, что в течение двух недель после просмотра фильма его маленький сын не разговаривал с ним, потому что отец не познакомил его с Багзом Банни. 
  • Хотя тестовые просмотры прошли неудачно, Роберт Земекис настоял на том, что не изменит в фильме ни одного кадра. Позже картина получила три премии «Оскар».

Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается… мультипликационный персонаж кролик Роджер! Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка.

8.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 21 июня 1988
Премьера в мире 21 июня 1988
Возраст 6+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Джоанна Кэссиди
Чарльз Флайшер
Стабби Кэй
Все актеры и съемочная группа
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Кто подставил кролика Роджера смотреть онлайн

Кто подставил кролика Роджера
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