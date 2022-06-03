Кто подставил кролика Роджера, 1988

В 1940-х в Лос-Анджелесе мирно сосуществуют люди и мультяшные персонажи. У самого известного героя мультиков по имени Кролик Роджер жизнь легка и беззаботна, пока он не обнаруживает, что его жена, Джессика Рэббит, развлекается с главой студии Maroon Cartoons. Позже дела идут еще хуже, и Роджера обвиняют в жестоком убийстве мистера Маруна. Чтобы очистить свое доброе имя и спасти свою жизнь, Роджер обращается к детективу по имени Эдди Валиант, у которого есть личная вендетта для мультяшек. Он помогает Роджеру сбежать от бескомпромиссного судьи Дума, но теперь им необходимо обыскать весь город в поисках улик и найти настоящего убийцу...