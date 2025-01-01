Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа. Там он знакомится с местным шерифом и вождём племени.

По мере того, как Рэй приближается к цели, он всё меньше уверен в виновности подозреваемого. В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека. И в этот момент в нём просыпается Индеец, чьё сердце не терпит несправедливости и лжи.