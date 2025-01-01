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Постер фильма Громовое сердце
Постер фильма Громовое сердце
Постер фильма Громовое сердце
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
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3 постера
Киноафиша Фильмы Громовое сердце

Громовое сердце

Thunderheart 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа. Там он знакомится с местным шерифом и вождём племени.

По мере того, как Рэй приближается к цели, он всё меньше уверен в виновности подозреваемого. В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека. И в этот момент в нём просыпается Индеец, чьё сердце не терпит несправедливости и лжи.

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 3 апреля 1992
Дата выхода
16 октября 1992 Великобритания
19 сентября 1992 Германия
19 ноября 1992 Нидерланды
3 апреля 1992 США
11 ноября 1992 Франция
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $22 660 847
Производство TriStar Pictures, Tribeca Productions, Waterhorse Productions
Другие названия
Thunderheart, Corazón trueno, Coração de Trovão, Corazón de trueno, Halbblut, Åskhjärta, Bouřlivé srdce, Chemarea strabunilor, Coeur de tonnerre, Cœur de tonnerre, Cor de tro, Cuore di tuono, Griausmaširdis, Halbblut - Thunderheart, I kardia tou keravnou, Inimã de tunet, Na rozkaz serca, Srce groma, Tordenhjerte, Ubojstvo u rezervatu, Ukkossydän, Viharszív, Yıldırım Yürek, Громове серце, Громовое сердце, Гръмотевично сърце, थंडरहार्ट, サンダーハート, 雷霆之心, 霹雳心, 霹靂心
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Грэм Грин
Фред Уорд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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