Тотем, 2017

Мать семейства умирает при загадочных обстоятельствах, оставив мужа и двух дочерей. Всем невероятно сложно оправиться от невосполнимой потери. Затем вдовец находит другую женщину. Джеймс просить ее переехать в его дом. Девочки Эбби и Келли не хотят налаживать отношения с пассией отца. Вдобавок ко всему Эбби общается с непонятной сущностью, принимая ее за умершую мать. Келли находит материнское ожерелье, с помощью которого пытается контролировать нечто сверхъявственное.
Вот уже на протяжении пяти лет 17-летняя Келли заботится о семье — младшей сестрёнке Эбби и отце, их мама умерла при загадочных обстоятельствах. И с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби разговаривает в полной уверенности, что это мама. Однажды отец всё-таки приводит в семью женщину, на которой планирует жениться, и с этого момента активность потустороннего усиливается.