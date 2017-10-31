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Totem

Тотем, 2017

2017 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Мать семейства умирает при загадочных обстоятельствах, оставив мужа и двух дочерей. Всем невероятно сложно оправиться от невосполнимой потери. Затем вдовец находит другую женщину. Джеймс просить ее переехать в его дом. Девочки Эбби и Келли не хотят налаживать отношения с пассией отца. Вдобавок ко всему Эбби общается с непонятной сущностью, принимая ее за умершую мать. Келли находит материнское ожерелье, с помощью которого пытается контролировать нечто сверхъявственное.

  • Американский фильм ужасов кинорежиссера Марселя Сармиенто был выпущен 31 октября 2017 года премиальной телевизионной компанией «Cinemax».
  • Во время семейного досуга герои киноленты смотрят известный мультфильм 2013 года под названием «Холодное сердце».
  • Сверхъестественная кинолента является результатом совместного производства кинокомпании Джейсона Блюма «Blumhouse Productions», а также глобальной компании развлекательного контента «Gunpowder & Sky» и продюсерской кинокомпании Адама Хендрикса и Грега Гилрита «Divide/Conquer».
  • Когда Джеймс размышляет о скульптурах Робина, в его словах есть пряма отсылка к фэнтезийному телесериалу 2011 года «Игра престолов».
  • Слоган к ужастику не обнадеживает: «Как далеко вы готовы зайти, чтобы защитить свою семью?» (How far would you go to protect your family?).

Вот уже на протяжении пяти лет 17-летняя Келли заботится о семье — младшей сестрёнке Эбби и отце, их мама умерла при загадочных обстоятельствах. И с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби разговаривает в полной уверенности, что это мама. Однажды отец всё-таки приводит в семью женщину, на которой планирует жениться, и с этого момента активность потустороннего усиливается.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 ноября 2017
Премьера в мире 31 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Марсель Сармиенто
В ролях
Kerris Dorsey
Ана О’Райли
Ана О’Райли
Джеймс Таппер
Джеймс Таппер
Лия МакХью
Браден Лемастерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тотем 2 постера
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Тотем

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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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