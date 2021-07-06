Год вечной бури, 2021

Международный киноальманах о жизни в эпоху ковида; участник Каннского фестиваля.

Неожиданный визит перепуганной пандемическими новостями тёщи: старушка заявляется облачённой чуть ли не в скафандр и грозит тростью домашней игуане Игги – животные тоже могут быть переносчиками; так сказали по ТВ. Нервная семейная жизнь молодой пары, замкнутой карантином в четырёх стенах: она вынуждена работать дистанционно, а он работы почти лишился – машины в локдаун не покупают – и куролесит с малышом-сыном. Дополненный анимацией zoom с многочисленной роднёй. Политическое расследование. Парадоксальное воссоединение матери и блудной дочери. Почти мистический, замогильный трип по следам старых писем. Ночная медитация. Всего – семь новелл, снятых режиссёрами в разных уголках планеты. И в разных жанрах.