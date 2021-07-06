Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Год вечной бури
Киноафиша Фильмы Год вечной бури
The Year of the Everlasting Storm

Год вечной бури, 2021

2021 / США / Сингапур / Иран / Чили / Таиланд
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Международный киноальманах о жизни в эпоху ковида; участник Каннского фестиваля.

Неожиданный визит перепуганной пандемическими новостями тёщи: старушка заявляется облачённой чуть ли не в скафандр и грозит тростью домашней игуане Игги – животные тоже могут быть переносчиками; так сказали по ТВ. Нервная семейная жизнь молодой пары, замкнутой карантином в четырёх стенах: она вынуждена работать дистанционно, а он работы почти лишился – машины в локдаун не покупают – и куролесит с малышом-сыном. Дополненный анимацией zoom с многочисленной роднёй. Политическое расследование. Парадоксальное воссоединение матери и блудной дочери. Почти мистический, замогильный трип по следам старых писем. Ночная медитация. Всего – семь новелл, снятых режиссёрами в разных уголках планеты. И в разных жанрах.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 5 сентября 2021
Премьера в мире 6 июля 2021
Режиссер
Энтони Чен
В ролях
Чжан Юй
Чжоу Дунъюй
Чжоу Дунъюй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Год вечной бури 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Приложение киноафиши