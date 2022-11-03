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Другой путь

, 2022
Another Way
Грузия / мистика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Другой путь
Другой путь - Трейлер
Другой путь  Трейлер

Детали фильма

Страна Грузия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Грузия PG-13

Рейтинг фильма

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Обновлено 31 октября 2022

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