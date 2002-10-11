Благополучная семья с двумя детьми переезжает в новый дом. Вскоре старший ребенок замечает что с папой что-то не так, что ее младший брат чего-то боится, а мама не хочет прислушиваться к их страхам. Странные вещи, происходящие вокруг, наводят девочку на мысль о потусторонней силе, которая не желает, чтобы ее беспокоили своим присутствием.
|13 февраля 2003
|Россия
|16+
|11 октября 2002
|Великобритания
|9 октября 2003
|Германия
|11 октября 2002
|Испания
|10 января 2003
|Италия
|13 февраля 2003
|Казахстан
|31 марта 2005
|Португалия
|25 декабря 2004
|США
|13 февраля 2003
|Украина
|18 июня 2003
|Франция
Один из трёх фильмов, которые при выходе в 2002 году получили от зрителей оценку «F» по системе CinemaScore, вместе с Страх.Com (2002) и Солярис (2002).