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Постер фильма Тьма
6.3
Киноафиша Фильмы Тьма
6.3

Тьма

, 2002
Darkness
США, Испания / мистика, ужасы / 18+
Постер фильма Тьма
6.3

О фильме

Благополучная семья с двумя детьми переезжает в новый дом. Вскоре старший ребенок замечает что с папой что-то не так, что ее младший брат чего-то боится, а мама не хочет прислушиваться к их страхам. Странные вещи, происходящие вокруг, наводят девочку на мысль о потусторонней силе, которая не желает, чтобы ее беспокоили своим присутствием.

В ролях

Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Альберт Руа
Лена Олин
Лена Олин
Maria
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Regina
Иэн Глен
Иэн Глен
Mark
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Карлос
Стефан Энквист
Paul
Крэйг Стивенсон
Electrician
Ферми Рейксач
Villalobos
Франческ Пейджес
Driver Traffic Jam
Paula Fernández
Girl 1
Режиссер Жауме Балагуэро
Сценарист Жауме Балагуэро, Фернандо де Фелипе, Мигель Техада-Флорес
Композитор Carles Cases
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Испания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 11 октября 2002
Дата выхода
13 февраля 2003 Россия 16+
11 октября 2002 Великобритания
9 октября 2003 Германия
11 октября 2002 Испания
10 января 2003 Италия
13 февраля 2003 Казахстан
31 марта 2005 Португалия
25 декабря 2004 США
13 февраля 2003 Украина
18 июня 2003 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $10 600 000
Сборы в мире $33 988 736
Производство Castelao Producciones, Dimension Films, Fantastic Factory (Filmax)
Другие названия
Darkness, La séptima víctima, Tama, A Sétima Vítima, Apolyto skotadi, Bóng Tối, Ciemność, Dâkunesu, Darkness - A rettegés háza, Darkness - As Trevas, Darkness - Die Macht der Finsternis, Darkness - pimeys, Karanlık, La noirceur, La séptima victima, Tema, Temnota, The Dark, Απόλυτο σκοτάδι, Тьма, ダークネス（2002）, Oscuridad, Qaranlıq

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Наша рецензия

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... тьма. Страшно? Фильм Жауло Балагеро "Тьма" напоминает все детские страшилки, начинающиеся словами: "Переехала семья в новый дом..." Далее по традиции у самого младшего члена семейства на шее по ночам появляются загадочные синяки, по вечерам везде вдруг гаснет свет, и, конечно же, не обходится без пугающих телефонных звонков. Но вот добропорядочные американские родители категорически отказываются верить в сверхъестественный…

Отзывы о фильме

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