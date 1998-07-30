Начиная с первых сенсационных выстрелов и заканчивая неожиданным финалом, фильм полон загадок и тревожного ожидания. Кейдж играет роль Рика Санторо, эксцентричного детектива полиции Атлантик-Сити, который приходит посмотреть на своего спортивного кумира и заодно поправить свои финансовые дела на тотализаторе. Внезапная стрельба во время поединка превращает 14 тысяч болельщиков в свидетелей политического убийства. Показания свидетелей, видеозаписи электронной системы наблюдения за казино и информация, полученная от таинственной незнакомки в белом, — все это вместе рисует перед видавшим виды Санторо настолько невероятную картину убийства, что он просто отказывается в нее верить.
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