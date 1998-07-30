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Постер фильма Глаза змеи
6.6
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6.6

Глаза змеи

, 1998
Snake Eyes
США / детектив, мистика, триллер / 18+
Постер фильма Глаза змеи
6.6

О фильме

Начиная с первых сенсационных выстрелов и заканчивая неожиданным финалом, фильм полон загадок и тревожного ожидания. Кейдж играет роль Рика Санторо, эксцентричного детектива полиции Атлантик-Сити, который приходит посмотреть на своего спортивного кумира и заодно поправить свои финансовые дела на тотализаторе. Внезапная стрельба во время поединка превращает 14 тысяч болельщиков в свидетелей политического убийства. Показания свидетелей, видеозаписи электронной системы наблюдения за казино и информация, полученная от таинственной незнакомки в белом, — все это вместе рисует перед видавшим виды Санторо настолько невероятную картину убийства, что он просто отказывается в нее верить.

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Рик Санторо
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Kevin Dunne
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Julia Costello
Стэн Шоу
Lincoln Tyler
Кевин Данн
Кевин Данн
Lou Logan
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Jimmy George
Джоэл Фабиани
Charles Kirkland
Джон Херд
Джон Херд
Gilbert Powell
Луис Гусман
Луис Гусман
Cyrus
Дэвид Энтони Хиггинс
Ned Campbell
Режиссер Брайан Де Пальма
Сценарист Дэвид Кепп, Брайан Де Пальма
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 30 июля 1998
Дата выхода
30 июля 1998 Россия 16+
30 сентября 1998 Австралия
20 ноября 1998 Австрия
15 октября 1998 Аргентина
9 декабря 1998 Бельгия
4 августа 2000 Болгария
25 сентября 1998 Бразилия
6 ноября 1998 Великобритания
31 декабря 1998 Венгрия
19 ноября 1998 Германия
13 ноября 1998 Греция
30 октября 1998 Дания
3 октября 1998 Индонезия
6 ноября 1998 Ирландия
30 октября 1998 Исландия
6 ноября 1998 Испания
13 ноября 1998 Италия
30 июля 1998 Казахстан
6 января 1999 Кувейт
27 августа 1998 Малайзия
13 ноября 1998 Мексика
19 ноября 1998 Нидерланды
26 ноября 1998 Новая Зеландия
4 декабря 1998 Норвегия
13 ноября 1998 Польша
13 ноября 1998 Португалия
7 августа 1998 США
10 сентября 1998 Сингапур
5 ноября 1998 Словакия
7 января 1999 Словения
23 октября 1998 Тайвань
20 ноября 1998 Турция
30 июля 1998 Украина
29 октября 1998 Филиппины
9 октября 1998 Финляндия
10 ноября 1998 Франция
12 января 1999 Хорватия
19 ноября 1998 Чехия
20 ноября 1998 Швейцария
21 августа 1998 Швеция
30 октября 1998 Эстония
27 октября 1998 ЮАР
29 августа 1998 Южная Корея
27 февраля 1999 Япония
MPAA R
Бюджет $73 000 000
Сборы в мире $103 891 409
Производство Paramount Pictures, DeBart, Touchstone Pictures
Другие названия
Snake Eyes, Ojos de serpiente, Spiel auf Zeit, Zmijske oči, Az utolsó dobás, Gyvates akys, Hadí oči, Hadie oči, Mao silmad, Mắt Rắn, Mauvais oeil, Oči hada, Oczy węża, Olhos de Serpente, Omicidio in diretta, Os Olhos da Serpente, Silmapete, Snake Eyes (Ojos de serpiente), Syri i Gjarpërit, To vlemma tou fidiou, Ulls de serp, Yılan Gözler, Το βλέμμα του φιδιού, Глаза змеи, Змийски очи, Очі змії, スネーク・アイズ, 蛇眼, Глаза змeи, Oczy weza

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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Цитаты

Commander Kevin Dunne Как там Анджела?
Rick Santoro Толстая, шикарная, потрясающая — я её обожаю.
Commander Kevin Dunne А как другая... как её там? Кэнди?
Rick Santoro О, Моник? Худенькая, злая, дорогая — я её *ОБОЖАЮ*!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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