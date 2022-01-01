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Костлявая смерть
Киноафиша Фильмы Костлявая смерть
Commare secca, La

Костлявая смерть, 1962

1962 / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Фильм об убийстве проститутки. Эта история, рассказывается как бы тремя разными людьми, балансируя на грани реального и нереального.
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 27 августа 1962
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
В ролях
Франческо Руру
Жанкарло Де Роса
Мариса Солинас
Шарлотта Барилли
Лоренца Бенедетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Костлявая смерть 2 постера
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саундтрек фильма Костлявая смерть
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