Костлявая смерть, 1962

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о выходе в прокат О фильме Фильм об убийстве проститутки. Эта история, рассказывается как бы тремя разными людьми, балансируя на грани реального и нереального. Развернуть 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1962 Премьера в мире 27 августа 1962 Режиссер Бернардо Бертолуччи В ролях Франческо Руру Жанкарло Де Роса Мариса Солинас Шарлотта Барилли Лоренца Бенедетти Все актеры и съемочная группа 2 постера

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