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Костлявая смерть
Commare secca, La
Костлявая смерть, 1962
1962 / Италия
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм об убийстве проститутки. Эта история, рассказывается как бы тремя разными людьми, балансируя на грани реального и нереального.
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1962
Премьера в мире
27 августа 1962
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
В ролях
Франческо Руру
Жанкарло Де Роса
Мариса Солинас
Шарлотта Барилли
Лоренца Бенедетти
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Костлявая смерть
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