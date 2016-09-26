Антиматерия, 2016

Аспирантка Оксфордского университета Ана ставит эксперименты над альтернативными материалами и случайно открывает вход в пространственную червоточину. После серии телепортации неодушевленных предметов и успешного возвращения с той стороны домашнего кота наша героиня принимает решение самостоятельно отправиться в путешествие через туннель. Первый эксперимент закончился успешно, но вскоре Ана обнаруживает, что у неё не осталось воспоминаний о событиях последних дней. Теперь она не может доверять не только собственной памяти, но и всем окружающим её людям.