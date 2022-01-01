Фильмы производства Китая

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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Барашек Шон: Фермагеддон
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Бегемот
Белая графиня
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Битва у Красной скалы
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Братья Медведи: Тайна трех миров
Брюс Ли: Рождение дракона
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В горах Тайханшань
В ожидании солнца
В поисках мистера Совершенство
ВЕ
Великий мастер
Вера в любовь
Верхом
Весенняя лихорадка
ВЛ
Власть убийц
ВМ
Вместе
ВН
Внезапно снова семнадцать
ВО
Во имя чести
Воздушный шарик
Воин Севера
Воины неба и земли
Война волков 2
Война на другом берегу
Волшебная страна
Волшебная страна 3D
Волшебный дракон
Волшебный портрет
Восемь сотен
ВР
Врата дракона
Время не ждет
ВС
Всегда
Всегда скучаю по тебе
Вспоминая 1942
Встречное течение
Всю мою жизнь
ГА
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ГД
Где дракон?
ГЕ
Генезис 2.0
Герой
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Глупая птица
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Гнездо Дракона
ГО
Годзилла: Последняя война
Гонка на вымирание
Город 24
Город жизни и смерти
Горы могут уйти
Горячие новости
ГР
Грейхаунд
ДА
Далекая гора Тяньсюн
Дама династии: Ян Гуй Фэй
ДЕ
Девочки-драконы
Детектив Ди
Детектив из Чайнатауна 2
Дети Хуан Ши
Дети не боятся смерти, дети боятся призраков
ДО
До встречи
Доктор с канатной дороги
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
Дом 7 по Черри Лейн
Дом летающих кинжалов
Дорога в школу
Дорога домой
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
ЕЖ
Ежик Бобби: Колючие приключения
ЕЩ
Еще один год
ЖЕ
Железнодорожные тигры
Желтая земля
Женщина с Озера Благоухающих Душ
ЖИ
Жизнь Пи
Жизнь морских обитателей
Жизнь после жизни
Жилище в горах Фучунь
Жить
Жить, чтобы петь
ЗА
Затерянные в Пекине
Затерянный в Кантоне
ЗВ
Звездная битва: Сквозь пространство и время
Звездные воины 3D: Путь сквозь Вселенную
ЗЕ
Землетрясение
Земля из тысячи дворцов
Земля. Перезагрузка
И
И сошёл монах с гор
ИГ
Игра теней
Игра теней
Игрушечный мальчик
ИМ
Имитация жизни
Император и убийца
Императрица и воины
ИН
Ину-О: Рождение легенды
ИП
Ип Ман
Ип Ман 4
Ип Ман: Мастер кунг-фу
ИС
История о трех городах
Исчезающие дни
К
К Северу через Северо-Восток
КА
Кайли-блюз
Как долго продлится наша любовь?
Канны 2018: Короткий метр
КЕ
Кекесили - горный патруль
КИ
Китайские Ван Гоги
Китайский Новый Год. Щелкунчик
Китайский вариант / Участь женщины
Китайский партнер
КЛ
Классики китайской анимации - "Три монаха"
Клятва
КН
Книга любви
КО
Когда в пекинской семье живет гувернантка
Код 355
Колдун: Мечта о вечности
Конфуций
Король динозавров
Король обезьян
Космическое приключение
Кот под прикрытием
Кофейня в поле
КР
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Край света
Красный Гаолян
Крашеная кожа
Кровавая битва на перевале Куньлунь
Кровные братья
Кровоточащая сталь
Крутой парень
КУ
Кулак легенды: Возвращение Чен Жена
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу воин
ЛА
Лавка господина Линя
ЛЕ
Легенда о демонической кошке
Легко и просто
Летний дворец
ЛО
Лос-Анджелес в огне
Лошадь с надеждой
ЛУ
Лунана: Як в классной комнате
Лучшие дни
ЛЮ
Любовники года тигра
Любовь без подготовки
Любовь не слепа
МА
Маленький большой герой
Массаж вслепую
Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Чен
Мастер тай-цзи
Матрица будущего: власть алгоритмов
МЕ
Мег 2
Медведи Буни: Таинственная зима
Медведи-соседи
Медведи-соседи: Зимние каникулы
Месть земли
Меч дракона
МИ
Миссис Фан
Мистер Джан верит
Мистер Шесть
Миф
Мишки Буни: Тайна цирка
МО
Мобильник
Мои воспоминания о старом Пекине
Мои черничные ночи
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Молодые
Монгольский пинг-понг
Моя жизнь
Моя мечта
МУ
Мулан
Мулан. Новая легенда
МЫ
Мы и они
НА
На 10 минут старше: труба
На гребне волны
На другом конце моста
Навеки очарованный
Над обрывом
Нарковойна
Настоящая легенда 3D
Натюрморт
НЕ
Небесный огонь
Невеста с характером
Неотделимый
Неразбериха в Таиланде
Неуловимый
НИ
Ник и нефритовое дерево
НО
Новая песнь молодости
Новая полицейская история
Новая таверна дракона
Новости со всех концов света
Новый король комедии
Норжима
Ночь короткого метра. Часть 2
ОВ
Овдовевшая ведьма
Овца без пастуха
ОД
Один и восемь
Одна секунда
ОЗ
Озеро диких гусей
Озорной поцелуй
ОП
Операция в Красном море
ОС
Остров
ОТ
Открытая рана
Отпетые напарники
ОФ
Офис
ОХ
Охота на монстра
Охота на монстра 2
Охотник на монстров
ПА
Падение Луны
Память
Панда 3D
Панда против пришельцев. План спасения Земли
Папа-мама Гусь
ПЕ
Пегас
Пейзажи Янцзы
Пепел – самый чистый белый
Перевозчик: Наследие
Переправа
Переправа 2
Пес-самурай и город кошек
Песня молодости
ПИ
Пингвиненок Пороро: Большие гонки
Пионовая беседка
Пионовая беседка
ПЛ
Плавать, пока море не станет синим
План побега 2
Планета зверей
Пластиковый Китай
ПО
По ту сторону океана
Побег из джунглей
Побег из космоса
Под ветвями боярышника
Подними красный фонарь
Пойманные в сеть
Полет над домом престарелых
Полицейская история 2013
Полководцы
Полярные приключения
Последний император
Последний рейс
Последняя гонка
Потерянные в Пекине
Потустороннее
Почти комедия
ПР
Прах
Прах времен
Превосходство
Прекращение
Привет, мистер Миллиардер
Приключения Гобби
Приключения Маши в Стране Чудес
Прикосновение греха
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
Принцесса-павлин
Проголосуйте за меня
Проект «Гутенберг»
Проклятие золотого цветка
Прощай, моя наложница
Прощай, сын мой
ПУ
Пурпурная бабочка
Путешествие на Запад
Путешествие на Запад: Демоны
Путешествие на Луну
Путь в тысячу миль
РА
Разборки в стиле Кунг-Фу
Разборки в стиле кунг-фу
Разрисованная вуаль
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
РЕ
Реальная цена моды
Ребро
РО
Рождество Мэйерсов
Рождённый в Китае
Рок Дог
РУ
Руби и повелитель воды
Русалка
РЫ
Рыба подо льдом
Рыцарь в селении Двух Флагов
Рыцарь теней: Между инь и ян
С
С кем можно поговорить
С нуля до пьедестала
СА
Санскрити
СВ
Свадьба Туи
Свадьба лучшего друга
Свой аэродром
СЕ
Седьмой сын
Сезон дождей
Сельский почтальон
Семья
Семья Джетсонов
СЛ
Слон сидит спокойно
СМ
Смелый большой Панда 3D
Смертельная развязка
СН
Снежный цветок и заветный веер
СО
Солнечный дворик
Союз зверей: Спасение двуногих
СП
Спасатели
Спасатели
Спасти мистера Ву
СТ
Старый камень
Стражи Терракоты
Стражи гробниц
Странный кофе
СУ
Субботний роман
Сумасшедший пришелец
СЮ
Сюань Цзан
СЯ
Сяо Хун, или падающие цветы
ТА
Тай-цзи: Герой
Тайна Волшебной Тыквы
Тайна Мосли
Тайна магазина игрушек
Тайна парка развлечений
Тайна печати дракона
ТЕ
Тебе одиноко сегодня вечером?
Телохранители и убийцы
Тень
ТИ
Тибетская песнь любви
ТК
Ткачи
ТО
Токийский процесс
Тотем волка
ТР
Третий вид любви
Третья сестра Лю
Треугольник
Три... экстрима
Троецарствие
Тролль: История с хвостом
Трон эльфов
Тропы души
УБ
Убийца
Убить императора
Убойный футбол
УД
Ударная волна. Битва за Гонконг
УЗ
Узел
УЛ
Улетные букашки
УМ
Умираю, как хочу жить
УЧ
Ученик мастера
ФЕ
Фестиваль «Послание к человеку-2017»
ФИ
Финес и Ферб: Покорение второго измерения
ХА
Хайтэк в подполье
ХО
Холодный расчет
Хохлатый ибис
ХР
Храбрецы
Храбрый плавник
Хранители ветра
Хрустальное небо вчерашнего дня
ЦА
Царь обезьян
Царь обезьян: Начало легенды
ЦВ
Цветы войны
ЦЗ
Цзюй Доу
ЦЮ
Цю Цзю идет в суд
ЧА
Чародей и Белая змея
Чародей: Страна Великого Дракона
ЧЕ
Черная кровь
Черный снег
ЧТ
Что скрывает тьма
ША
Шаг вперед 6: Год танцев
Шанхай, я люблю тебя
Шанхайская невеста
Шанхайская румба
Шанхайский перевозчик
ШТ
Шторм Р
ЭК
Экстремальные гонки
ЭР
Эрос
ЭТ
Этот шаткий мир
Я
Я не мадам Бовари
ЯГ
Ягнята в городе
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
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