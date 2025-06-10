Фильм посвящен 50-летию образования КНР и повествует о том, как главная героиня крестьянка Цю Цзю судилась с властями. Деревенский староста, толкнув ее мужа, сломал ему ребро, в результате чего тот две недели не мог работать, и упрямая крестьянка, не удовлетворившись решением местной администрации и материальной компенсацией, решила обратиться в суд и добиться справедливости.
|22 апреля 1993
|Германия
|31 августа 1992
|Китай
|18 февраля 1993
|Нидерланды
|16 апреля 1993
|США
|8 октября 1994
|Южная Корея
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