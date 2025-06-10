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Постер фильма Цю Цзю идет в суд
Постер фильма Цю Цзю идет в суд
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Цю Цзю идет в суд

Цю Цзю идет в суд

Qiu Ju da guan si 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм посвящен 50-летию образования КНР и повествует о том, как главная героиня крестьянка Цю Цзю судилась с властями. Деревенский староста, толкнув ее мужа, сломал ему ребро, в результате чего тот две недели не мог работать, и упрямая крестьянка, не удовлетворившись решением местной администрации и материальной компенсацией, решила обратиться в суд и добиться справедливости.

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 31 августа 1992
Дата выхода
22 апреля 1993 Германия
31 августа 1992 Китай
18 февраля 1993 Нидерланды
16 апреля 1993 США
8 октября 1994 Южная Корея 12
MPAA PG
Сборы в мире $1 890 247
Производство Sil-Metropole Organisation, Youth Film Studio of Beijing Film Academy
Другие названия
Qiu Ju da guan si, The Story of Qiu Ju, Historien om Qiu Ju, Qiu Ju, una mujer china, A História de Qiu Ju, Berättelsen om Qiu Ju, Die Geschichte der Qiu Ju, Historia Qiu Ju, Kjú Dzsú története, La historia de Qiu Ju, La storia di Qiu Ju, Qiu Ju Goes to Court, Qiu Ju ide na sud, Qiu Ju, une femme chinoise, Qiu Ju: Mia gynaika tis Kinas, Qiu Jun tarina, Sippura Shel Qui Ju, Thu Cúc Đi Kiện, Цю Цзю идет в суд, 秋菊の物語, 秋菊打官司
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Гун Ли
Гун Ли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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10 июня 2025 15:05
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