Страна Китай / Гонконг

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1992

Премьера в мире 31 августа 1992

MPAA PG

Сборы в мире $1 890 247

Производство Sil-Metropole Organisation, Youth Film Studio of Beijing Film Academy

Другие названия

Qiu Ju da guan si, The Story of Qiu Ju, Historien om Qiu Ju, Qiu Ju, una mujer china, A História de Qiu Ju, Berättelsen om Qiu Ju, Die Geschichte der Qiu Ju, Historia Qiu Ju, Kjú Dzsú története, La historia de Qiu Ju, La storia di Qiu Ju, Qiu Ju Goes to Court, Qiu Ju ide na sud, Qiu Ju, une femme chinoise, Qiu Ju: Mia gynaika tis Kinas, Qiu Jun tarina, Sippura Shel Qui Ju, Thu Cúc Đi Kiện, Цю Цзю идет в суд, 秋菊の物語, 秋菊打官司