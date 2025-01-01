Меню
Постер фильма The Botanist
1 постер
Киноафиша Фильмы The Botanist

The Botanist

Zhi wu xue jia
Напомним о выходе в прокат
Страна Китай
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Другие названия
Zhi wu xue jia, Botanik, Der Botaniker, The Botanist, 植物学家, 植物學家
Режиссер
Jing Yi
В ролях
Ren Zihan
Jahseleh Yesl
Nurdaolet Jalen
Eramazan Sarhet
Jomajan Songhat
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
