О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
The Botanist
The Botanist
Zhi wu xue jia
драма
фэнтези
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2025
Другие названия
Zhi wu xue jia, Botanik, Der Botaniker, The Botanist, 植物学家, 植物學家
Режиссер
Jing Yi
В ролях
Ren Zihan
Jahseleh Yesl
Nurdaolet Jalen
Eramazan Sarhet
Jomajan Songhat
Рейтинг фильма
7.0
10
голосов
7
IMDb
