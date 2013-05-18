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Китайский партнер

Zhong Guo he huo ren 18+
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О фильме

Из истории раскрутки перспективного бизнеса можно сделать увлекательный фильм, даже если этот бизнес – всего лишь обучение английскому языку. По крайней мере, в Китае фильм о трех товарищах, решивших овладеть американскими методиками изучения английского, привлек не меньше зрителей, чем знаменитая «Социальная сеть» Дэвида Финчера. «Завоевать Америку» Ван, Чэн и Мэн решили еще в конце 80-х, на студенческой скамье. Разумеется, жизнь распорядилась по-своему. Ван завел роман с иностранкой и никуда не поехал. Чэну, который выучил наизусть весь толковый словарь, раз за разом отказывали в визе. Мэн – единственный, кто смог приехать в Штаты, но вскоре ему пришлось не сидеть за столом в лаборатории, а махать тряпкой по столам в баре. И всё же мечта, точнее компания «Новая мечта», делающая бизнес на благом деле обучения китайцев иностранному языку, стала реальностью.

Фильм держится на двух метаморфозах. Во-первых, это превращение трех интеллигентных, вовсе не «крутых», пареньков в преуспевающих предпринимателей.  Во-вторых, превращение  китайцев из нации обучаемых в нацию обучающих. Несмотря на препоны въедливых янки, Ван, Чэн и Мэн с успехом обучают своих соотечественников английскому, применение которому те находят не в Америке, а у себя на родине, в Китае.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 18 мая 2013
Дата выхода
30 мая 2013 Гонконг
18 мая 2013 Китай
19 сентября 2013 Сингапур
2 августа 2013 Тайвань
Сборы в мире $87 097 067
Производство China Film Co., Ltd., Edko Films, Media Asia Films
Другие названия
Zhong Guo he huo ren, American Dreams in China, Китайский партнер, 中国合伙人, 中國合夥人, 海闊天空
Режиссер
Питер Чан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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