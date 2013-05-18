Из истории раскрутки перспективного бизнеса можно сделать увлекательный фильм, даже если этот бизнес – всего лишь обучение английскому языку. По крайней мере, в Китае фильм о трех товарищах, решивших овладеть американскими методиками изучения английского, привлек не меньше зрителей, чем знаменитая «Социальная сеть» Дэвида Финчера. «Завоевать Америку» Ван, Чэн и Мэн решили еще в конце 80-х, на студенческой скамье. Разумеется, жизнь распорядилась по-своему. Ван завел роман с иностранкой и никуда не поехал. Чэну, который выучил наизусть весь толковый словарь, раз за разом отказывали в визе. Мэн – единственный, кто смог приехать в Штаты, но вскоре ему пришлось не сидеть за столом в лаборатории, а махать тряпкой по столам в баре. И всё же мечта, точнее компания «Новая мечта», делающая бизнес на благом деле обучения китайцев иностранному языку, стала реальностью.

Фильм держится на двух метаморфозах. Во-первых, это превращение трех интеллигентных, вовсе не «крутых», пареньков в преуспевающих предпринимателей. Во-вторых, превращение китайцев из нации обучаемых в нацию обучающих. Несмотря на препоны въедливых янки, Ван, Чэн и Мэн с успехом обучают своих соотечественников английскому, применение которому те находят не в Америке, а у себя на родине, в Китае.