Постер фильма Солнечный дворик
1 постер
Солнечный дворик

Солнечный дворик

Yangguang Tianjing / Sunny Courtyard 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Отец-одиночка Тянь Юйминь работает на почте и воспитывает восьмилетнюю дочку Нюйнюй, оставшуюся с ним после развода с женой. Жизнь в крошечной квартирке старого пекинского дома, окна которой выходят в залитый солнцем дворик, течет без особых проблем до тех пор, пока Нюйнюй не начинает настаивать на встрече с мамой. Ее настойчивость ставит Юйминя в трудное положение. Дело в том, что, желая создать для дочки иллюзию общения с матерью, он уже давно попросил свою сослуживицу Гэн Мэй регулярно звонить девочке и представляться как «мама из-за границы». Обман раскрылся после того, как с помощью телефонного определителя Нюйнюй узнала, что ее «мама» находится в Пекине. Захочет ли Гэн Мэй сыграть роль мамы при личной встрече с девочкой?
Страна Китай
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2004
Режиссер
Хуан Хун
В ролях
Хуан Хун
Хуан Доудоу
Цзян Шань
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
