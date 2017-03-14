Дети не боятся смерти, дети боятся призраков, 2017

В фильме «Дети не боятся смерти, дети боятся призраков» режиссер не отстраняется, не стирает свои следы из фильма, но напротив — пропускает общую проблему через личный опыт и становится одним из героев. Узнав о коллективном самоубийстве четырех детей, оставленных без присмотра в деревне, режиссер Рон Гуан Рон отправляется на место событий, чтобы выяснить, почему это произошло. Снимая играющих на улице детей, он вдруг встречает двуглавого дракона, шакала и дикого кабана, которые уничтожают его видеозаписи и выгоняют из деревни. О стычке с полицией и местными авторитетами мы узнаем через игру, в которую играет дочь режиссера. Несмотря на угрозы, Рон Гуан Рон возвращается в деревню, где без присмотра осталось еще около 20 детей. Они здесь растут как картошка, слоняются по улицам, предоставленные самим себе. Их родители, как и тысячи других в Китае, уехали на заработки в большие города. А те, кто остался, живут за чертой бедности. Голод, запущенность, насилие, отчаяние — режиссер вспоминает и свое детство в неблагополучной семье. Автор смотрит глазами себя-ребенка и видит в безразличных опустившихся взрослых чудовищ и жестоких призраков с кровавой пастью.