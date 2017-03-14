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Дети не боятся смерти, дети боятся призраков
Киноафиша Фильмы Дети не боятся смерти, дети боятся призраков
Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts

Дети не боятся смерти, дети боятся призраков, 2017

2017 / Китай
6.4 Оцените
10 голосов
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О фильме

В фильме «Дети не боятся смерти, дети боятся призраков» режиссер не отстраняется, не стирает свои следы из фильма, но напротив — пропускает общую проблему через личный опыт и становится одним из героев. Узнав о коллективном самоубийстве четырех детей, оставленных без присмотра в деревне, режиссер Рон Гуан Рон отправляется на место событий, чтобы выяснить, почему это произошло. Снимая играющих на улице детей, он вдруг встречает двуглавого дракона, шакала и дикого кабана, которые уничтожают его видеозаписи и выгоняют из деревни. О стычке с полицией и местными авторитетами мы узнаем через игру, в которую играет дочь режиссера. Несмотря на угрозы, Рон Гуан Рон возвращается в деревню, где без присмотра осталось еще около 20 детей. Они здесь растут как картошка, слоняются по улицам, предоставленные самим себе. Их родители, как и тысячи других в Китае, уехали на заработки в большие города. А те, кто остался, живут за чертой бедности. Голод, запущенность, насилие, отчаяние — режиссер вспоминает и свое детство в неблагополучной семье. Автор смотрит глазами себя-ребенка и видит в безразличных опустившихся взрослых чудовищ и жестоких призраков с кровавой пастью.

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Рон Гуан Рон
В ролях
Рон Гуан Рон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дети не боятся смерти, дети боятся призраков 1 постер
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