Страна Китай

Продолжительность 2 часа 3 минуты

Год выпуска 2023

Производство Emei Film Group, Laurel Films, Shanghai PMF Pictures

Другие названия

Li Si Ben wan chen mo, The Sinking of the Lisbon Maru, Затопление лайнера Lisbon Maru, リスボン丸沈没, 里斯本丸沉没