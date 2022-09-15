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Императорский гвардеец Чжан Лючэн (Се Мяо) получает задание убить девочку Ян Хуань, дочь министра Яна, который посмел выразить недовольство коррумпированному евнуху Пан Дэчжуну, вследствие чего был обвинен в мятеже и казнен. Лючэн спасает девочку и они отправляются к границе, где служит брат-близнец Лючэна Люпин, надеясь, что тот поможет им перейти границу. Добравшись до города Ляна, Лючэн узнает, что его брат погиб, а город и его окрестности заполонили тигры, охотящиеся стаей и обладающие невиданной силой и свирепостью. Лючэн решает выяснить, что произошло с тиграми и кто за этим стоит...