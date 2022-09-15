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Постер фильма Нежить. Нападение тигров
6.4
Киноафиша Фильмы Нежить. Нападение тигров
6.4

Нежить. Нападение тигров

, 2022
Kuang hu wei cheng
Китай / боевик, драма, исторический / 18+
Постер фильма Нежить. Нападение тигров
6.4

О фильме

Императорский гвардеец Чжан Лючэн (Се Мяо) получает задание убить девочку Ян Хуань, дочь министра Яна, который посмел выразить недовольство коррумпированному евнуху Пан Дэчжуну, вследствие чего был обвинен в мятеже и казнен. Лючэн спасает девочку и они отправляются к границе, где служит брат-близнец Лючэна Люпин, надеясь, что тот поможет им перейти границу. Добравшись до города Ляна, Лючэн узнает, что его брат погиб, а город и его окрестности заполонили тигры, охотящиеся стаей и обладающие невиданной силой и свирепостью. Лючэн решает выяснить, что произошло с тиграми и кто за этим стоит...

В ролях

Се Мяо
Се Мяо
Zhang Liu Ping
Сян Хао
Da Dang Tou (Eastern Depot 1st Commander)
Jianing Hong
Wu Ying
Ning Jia
Wu Ying
Qingling Jin
Ai Lu
Yi Wang
Royal Guard
JinSong Wei
Shu Shi (Unorthodox Cultivator)
Wang Yu-Kai
San Dang Tou (3rd Commander)
Hao Zhang
Er Dang Tou (2nd Commander)
Le Zhang
Royal Guard
Цинь Пэнфэй
The General
Режиссер Liu Wenpu
Сценарист Ян Биньцзя, Bingjia Yang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 сентября 2022
Премьера в мире 15 сентября 2022

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Beijing Bona Film & Television Culture Co.
Другие названия
Kuang hu wei cheng, MUTAN TIGER, Mutant Tiger, Mutant Tiger Chronicles, Mutant Tigers, Tiger Island, Tiger land, Нежить. Нападение тигров, Нежить: Нападение тигров, 狂虎危城

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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