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За несколько дней до судьбоносного вступительного экзамена в вуз мир отличницы Ли Чжичжи рушится, когда она застает своего отца с беременной женщиной. В шоке девушка случайно сбрасывает пепельницу с балкона и попадает в пятилетнюю девочку, игравшую внизу. Оказавшись между скорбящей семьей погибшей девочки и непомерными ожиданиями родителей, Чжичжи подавляет свое чувство вины вместе с гневом на «предательство» отца. Но правда оказывается гораздо глубже…