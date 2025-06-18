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Постер фильма Падение
6.2
Киноафиша Фильмы Падение
6.2

Падение

, 2025
Xia Zhui
Китай / драма / 18+
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Постер фильма Падение
6.2
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

За несколько дней до судьбоносного вступительного экзамена в вуз мир отличницы Ли Чжичжи рушится, когда она застает своего отца с беременной женщиной. В шоке девушка случайно сбрасывает пепельницу с балкона и попадает в пятилетнюю девочку, игравшую внизу. Оказавшись между скорбящей семьей погибшей девочки и непомерными ожиданиями родителей, Чжичжи подавляет свое чувство вины вместе с гневом на «предательство» отца. Но правда оказывается гораздо глубже…

В ролях

Zhongyu Cui
Nan Cui
Fusheng Ye
Kaichen Zhou
Fei Zuo
Режиссер Shi Renfei, Renfei Shi
Сценарист Shi Renfei, Renfei Shi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 июня 2025
Другие названия
Xia Zhui, The Last Summer, Последнее лето, 夏坠, Summer Fall, Xià zhuì

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 16 апреля 2026

Отзывы о фильме

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