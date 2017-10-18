Прах, 2017

Десять лет назад студент-медик и рабочий сталелитейного завода стали друзьями по переписке, когда случайно наткнулись на одну и ту же копию «Воскресения» Льва Толстого. Страсть и ненависть смешиваются, два убийства совершены, и двум друзьям пришлось расстаться. Молодой полицейский начинает расследование, которое не дает никакого результата. Десять лет спустя студент стал известным врачом и женился на своей возлюбленной. Рабочий вернулся в город со своей подругой-инвалидом. Между тем, полицейский не может выкинуть из головы неразгаданную тайну убийства. Последние десять лет принесли с собой большие перемены, каждый из персонажей должен выбрать путь к спасению или путь в ад.