Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прах
Киноафиша Фильмы Прах
Ash / Zhui zong

Прах, 2017

2017 / Китай
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Десять лет назад студент-медик и рабочий сталелитейного завода стали друзьями по переписке, когда случайно наткнулись на одну и ту же копию «Воскресения» Льва Толстого. Страсть и ненависть смешиваются, два убийства совершены, и двум друзьям пришлось расстаться. Молодой полицейский начинает расследование, которое не дает никакого результата. Десять лет спустя студент стал известным врачом и женился на своей возлюбленной. Рабочий вернулся в город со своей подругой-инвалидом. Между тем, полицейский не может выкинуть из головы неразгаданную тайну убийства. Последние десять лет принесли с собой большие перемены, каждый из персонажей должен выбрать путь к спасению или путь в ад.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 18 октября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ли Сяофэн
В ролях
Ло Цзинь
Синь Пэн
Цзян Пэйяо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прах 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши