Тибетская песнь любви, 2010

Осенью 1950 года Народно-освободительная армия Китая входит в провинцию Сикан. Очистив территорию от врага, солдаты берутся за строительство железной дороги, которая должна связать глухую горную провинцию с большой землей. Работами руководит недавний выпускник университета, молодой инженер-геолог Ли Суцзе. Однажды солдаты спасают тонущего аристократа. По просьбе Ли Суцзе, спасенный отпускает на свободу своих крепостных. Одна из них - девушка Дава - производит на молодого инженера неизгладимое впечатление. На этой святой земле, под бесконечной синевой неба, стук трудовых мотыг и революционные песни, тихо расцветает их чистая любовь длиной в жизнь.