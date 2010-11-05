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Тибетская песнь любви
Киноафиша Фильмы Тибетская песнь любви
Kang ding qing ge

Тибетская песнь любви, 2010

2010 / Китай
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Осенью 1950 года Народно-освободительная армия Китая входит в провинцию Сикан. Очистив территорию от врага, солдаты берутся за строительство железной дороги, которая должна связать глухую горную провинцию с большой землей. Работами руководит недавний выпускник университета, молодой инженер-геолог Ли Суцзе. Однажды солдаты спасают тонущего аристократа. По просьбе Ли Суцзе, спасенный отпускает на свободу своих крепостных. Одна из них - девушка Дава - производит на молодого инженера неизгладимое впечатление. На этой святой земле, под бесконечной синевой неба, стук трудовых мотыг и революционные песни, тихо расцветает их чистая любовь длиной в жизнь.

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 5 ноября 2010
Режиссер
Пинг Цзянь
В ролях
Алек Су
Цисин Айсин-Гиоро
Ивэй Лау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тибетская песнь любви 1 постер
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