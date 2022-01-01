Фильмы производства Израиля

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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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2
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30
30 км/ч
4
4 двойки
9.
9.99 долларов
CH
Chained
LE
Let’s dance!
M
M
NO
NO-ONE
TH
The Day After I'm Gone
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Абулеле
АВ
Аванти пополо
Авива, любовь моя
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Аджами
АН
Ангел
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Ася
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Бобби Джен
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Бумажная свадьба
Бутылка в море
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В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
В ожидании жирафа
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Воспитательница
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Где Анна Франк
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Гнев и триумф
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Дело Казальчика
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Доктор Померанц
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Женский балкон
Жестокий ринг
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Застывшие дни
Затерянные острова
ЗВ
Звезда Шломи
И
И взять себе жену
И вот мы здесь
И тогда пришла она
ИД
Идеальная семья
ИЕ
Иерусалим
Иерусалимский боксерский клуб
ИЗ
Из дневника свадебного фотографа
ИО
Иоель, Израиль и пашкивили
ИС
Искусство ожидания
Испытательный срок
ЙО
Йозеф Куделка: В фокусе Израиль
КА
Каждый раз мы говорим "Прощай"
Как сыр в масле
Какая чудесная страна
Кафе «Наглер»
КЕ
Кедма
КИ
Киппур
КО
Колумбийская любовь
Комната 514
Кондитер
Король нищих
Кошерный поцелуй
КР
Край света налево
Кредит на убийство
КТ
Кто теперь меня полюбит?
ЛЕ
Лепке
Леса
ЛИ
Ливан
Лимонное дерево
Личные дела
ЛО
Ложь во спасение
ЛУ
Луна в двенадцатом доме
Лучший романтический короткий метр 2
ЛЮ
Люби жизнь
Любовь и танцы
Любовь — это…
Люди, не такие как я
МА
Маленькие герои
Малыш Гивен
Мама не сумасшедшая
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020
МЕ
Медовый месяц в Иерусалиме
Медузы
Менеджер по персоналу
Металлик Блюз
МИ
Минотавр
Мирал
Миссис Джи
Мистер Гага
МО
Мое сокровище
Мой ребенок на 10%
Мотивация ноль
МУ
Мухи
МЫ
Мы все здесь монстры
НА
На первый взгляд
Надя — временное имя
Натурал под прикрытием
НЕ
Недалеко от дома
Незнакомая дочь
Неоконченный фильм
Неугомонный
НО
Ночь в Хайфе
НУ
Нудл
ОБ
Обмен
ОГ
Огонь племени
ОС
Осада
ОТ
Отставной солдат Бубале
ОЧ
Очень плохие парни
ПА
Палестинский цирк
Паук в паутине
ПО
По тебе не видно
Побег из комнаты 18
Полицейский Азулай
Полурусская история
Почитай отца твоего и мать... твою
ПР
Предрассветная лихорадка
Примечание
Прогулки по воде
ПУ
Пузырь
Путешествие Игоря и журавлей
ПЯ
Пятое небо
РА
Рабин — своими словами
Работающая женщина
Разбудить медведя
Раздумье
Размер имеет значение
Разрыв
Рай сегодня
РЕ
Реставрация
С
С кем бы побегать
СА
Сальса в Тель-Авиве
СВ
Сват
Свободная зона
Связной
Святая Клара
Святая земля
Святой
СЕ
Секреты
Семья Никки
СИ
Синонимы
СК
Сквозь стену
Скрипка
СМ
Смерть кино и моего отца
СО
Сомнительные
Соседи Бога
СП
Спасти Нетту
СТ
Старые магазины
Стены
Стокгольм
Стратегия Оппенгеймера
СЫ
Сын Хамас
ТА
Такой вот Содом!
ТЕ
Тело
Тель-Авив в огне
Тель-Авив. Live
ТИ
Тиккун
Тихое сердце
ТО
Тоска
ТР
Трагедии Нины
Три матери
У
У нас был сад
ФЕ
Фестиваль «Парижские сезоны» 2017
Фестиваль «Послание к человеку-2017»
Фестиваль Мультивидение 2017. Ночь Влюбленных в Мультфильмы
Фестиваль короткометражного кино shnit 2017
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi
ФО
Фокстрот
ХА
Ханнушка
ЧЕ
Человек Стены Плача
Черный октябрь
ШЕ
Шесть раз
ШП
Шпеер едет в Голливуд
ЭЛ
Эли и Бен
ЮР
Юрий. По следам Юрия Ароновича
Австралия
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