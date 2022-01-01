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Канны 2018: Короткий метр
Киноафиша Фильмы Канны 2018: Короткий метр

Канны 2018: Короткий метр, 2018

2018 / Китай / Иран / США / Франция / Мексика / Италия
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Шесть лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля!
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О фильме

«Mesle Bache Adam»/Как Послушный Ребёнок

Реж. Ариан Вазидафтари, Иран, 20 мин.

Матин, пятилетний мальчик, рассказывает няне историю, которая толкает её на кражу…

«Los Tiempos De Hector»/Времена Гектора

Реж. Ариель Гатьеррез, Мексика, 29 мин.

Гектор – одинокий мужчина, ассистирующий суициды в городе Мехико. Моника – молодая девушка, жаждущая умереть. Их встреча приведёт к неожиданным для обоих последствиям.

“Caroline”/Кэролайн

Реж. Логан Джордж и Селин Хелд, США, 12 мин.

Середина жаркого Техасского лета. На плечи шестилетней Кэролайн ложится нелёгкая задача: присмотр за младшими братом и сестрой.

«Fragment De Drama”/Кусочек Трагедии

Реж. Лаура Гарсия, Франция, 24 мин.

Преподаватель фортепьяно Эмилиен, живущий в маленьком городе Веркорсе, проходит через тяжёлый период в жизни: шесть месяцев назад несчастный случай унёс жизнь его возлюбленной. Рутинный порядок жизни Эмилиена меняется с начавшимися визитами его покойной благоверной.

«Yan Bian Shao Nian»/На Границе

Реж. Вей Шуджун, Китай, 15 мин.

Корейский подросток по имени Хуа Донзинг решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить деньги на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям… В рамках Каннского кинофестиваля фильм удостоился специального приза жюри.

“Cosi In Terra”/Как на Земле

Реж. Пьер Лоренцо Пизано, Италия, 13 мин.

Деревня была маленькой, но теперь стала ещё меньше; остались лишь улица да четыре дома. Никого в округе. Никто не здоровается, не жалуется на жаркую погоду. Землетрясение ничего после себя не оставило. Это история о двух душах, которые пытаются спасти разрушенный город.

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Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Ариан Вазидафтари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Канны 2018: Короткий метр 1 постер
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