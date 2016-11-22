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Этот шаткий мир Этот шаткий мир
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Still Tomorrow

Этот шаткий мир, 2016

2016 / Китай
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О фильме

Когда одно из ее стихотворений миллионом репостов разлетается по китайским социальных сетям, жизнь Сюйхуа Юй меняется за одну ночь. Инвалид с церебральным параличом, Юй всю жизнь работала на маленькой ферме своих родителей рядом с нелюбимым мужем. Поэзия для нее поначалу стала спасением от повседневности. По мере того, как ее слава растет, стихи становятся воротами к богатству и большей независимости. Мы следим за Юй в течение года в этом меняющем ее путешествии к творческой и личной свободе, одновременно трогательном и мучительном.

7.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 22 ноября 2016
Режиссер
Фань Цзянь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Этот шаткий мир 2 постера
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