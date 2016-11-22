Этот шаткий мир, 2016

Когда одно из ее стихотворений миллионом репостов разлетается по китайским социальных сетям, жизнь Сюйхуа Юй меняется за одну ночь. Инвалид с церебральным параличом, Юй всю жизнь работала на маленькой ферме своих родителей рядом с нелюбимым мужем. Поэзия для нее поначалу стала спасением от повседневности. По мере того, как ее слава растет, стихи становятся воротами к богатству и большей независимости. Мы следим за Юй в течение года в этом меняющем ее путешествии к творческой и личной свободе, одновременно трогательном и мучительном.