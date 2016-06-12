Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последняя гонка
5.6
Киноафиша Фильмы Последняя гонка
5.6

Последняя гонка

, 2016
On Wings of Eagles
Китай, Гонконг / биография, драма, исторический / 18+
Постер фильма Последняя гонка
5.6

О фильме

Эрик Лидделл — шотландский легкоатлет, известный под прозвищем Летающий шотландец, первый золотой медалист Китая, миссионер. Он выиграл золото для Соединенного королевства, а потом вернулся в раздираемый войной Китай, где родился и прожил большую половину своей жизни. Там Эрик проповедовал Евангелие и обучал детей английскому языку. Когда любимая родина Лидделла собралась оккупировать имперскую Японию, он оказался перед серьезной дилеммой.

В ролях

Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Eric Liddell
Bruce Locke
Old Xu Niu
Шон Доу
Шон Доу
Xu Niu
Элизабет Арендс
Florence Liddell
Джесси Коув
Джесси Коув
Hugh Johnson
Kuo-Chu Chang
Zach Ireland
David Marshall
Simon Twu
Chen Quan
Augusta Xu-Holland
Catherine Standish
Darren Grosvenor
Gentleman
Richard Sanderson
Dr. Hubbard
Laura Justine Friis Lodahl
Patricia Liddell
Режиссер Стефен Шин, Майкл Паркер
Сценарист Rubby Xu, Christopher C. Chan, Michael Parker, Стефен Шин
Композитор Scott Greer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 3 ноября 2017
Премьера в мире 12 июня 2016
Дата выхода
3 ноября 2017 Бразилия 16
17 июня 2016 Гонконг
25 апреля 2018 Италия T
2 июля 2016 Китай
17 июня 2016 Макао
17 июня 2016 Тайвань
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $155 111
Производство Goodland Pictures, Innowave Limited, BondIt Media Capital
Другие названия
On Wings of Eagles, A sasok szárnya, Em Busca da Liberdade, Indestructible, Inquebrantable, Les Ailes de la Victoire, Na krídlach orlov, Na křídlech orlů, Na skrzydłach orłów, Sulle ali delle aquile, The Last Race, Wings of Eagles, Wings of Freedom - Auf den Schwingen der Freiheit, Zhong ji xing li, Zhongjí Shènglì, Последняя гонка, 最後のランナー, 終極勝利, Invencible

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 7 июля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Последняя гонка

Огонь придет
Огонь придет драма
2019, Испания / Франция / Люксембург
6.0
Последний король
Последний король драма, исторический
2016, Норвегия
6.0
Чужая страна
Чужая страна драма, триллер
2015, Австралия
5.0
Любовь в словах и картинках
Любовь в словах и картинках комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
Беги, мальчик, беги
Беги, мальчик, беги боевик, биография, драма
2013, Германия / Франция / Польша
7.0
Грязные игры
Грязные игры спорт
2012, США
6.0
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Обитель зла 4: Жизнь после смерти ужасы, боевик, фантастика, триллер
2010, Германия / США / Великобритания
6.0
Против течения
Против течения драма
2009, США
6.0
Весна сорок первого
Весна сорок первого драма
2008, Израиль / Польша
5.0
Огнеупорный
Огнеупорный драма, фэнтези, мелодрама
2008, США
6.0
Великий рейд
Великий рейд боевик, драма, военный
2005, США / Австралия
6.0
Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана! исторический, драма, биография
2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше