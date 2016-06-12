Эрик Лидделл — шотландский легкоатлет, известный под прозвищем Летающий шотландец, первый золотой медалист Китая, миссионер. Он выиграл золото для Соединенного королевства, а потом вернулся в раздираемый войной Китай, где родился и прожил большую половину своей жизни. Там Эрик проповедовал Евангелие и обучал детей английскому языку. Когда любимая родина Лидделла собралась оккупировать имперскую Японию, он оказался перед серьезной дилеммой.
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