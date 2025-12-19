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Постер фильма Хроники призрачного племени
5.1
Киноафиша Фильмы Хроники призрачного племени
5.1

Хроники призрачного племени

, 2015
Jiu ceng yao ta
Китай / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Хроники призрачного племени
5.1

О фильме

В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были найдены кости таинственного существа. Ху Байи участвует в экспедиции в глубины этих гор, чтобы отыскать ещё больше скрытых палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, исследователи обнаруживают загадочный город, скрытый под толщей горных пород. Город некогда принадлежал могучей цивилизации, которая обладала великой силой и знала тайны жизни и смерти. Радость столь дивной находки омрачили ужасающие существа, напавшие на группу исследователей.

В ролях

Марк Чао
Hu Bayi
Чен Цзинь
Yang's mother
Ли Чэнь
Ли Чэнь
Mr. Wang
Ли Гуанцзе
Officer Han
Тиффани Тан
Weiwei
Ридиан Вон
Chen Dong
Ван Дэшунь
Ван Дэшунь
Anliru
Ван Цинсян
Doctor Yang
Яо Чэнь
Li Feng
Fat Wang Kaixuan
Джун Ву
Lead Soldier
Режиссер Лу Чуань
Сценарист Лу Чуань, Чжан Муэ
Композитор Йеспер Кюд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Сборы в мире $106 380 000
Производство Chuan Films, Beijing Global Yoodoo Films, Beijing Happy Whale Entertainment
Другие названия
Jiu ceng yao ta, Chronicles of the Ghostly Tribe, 九層妖塔, Chronicles of a Ghostly Tribe, Chroniques du Royaume des Esprits, Crônicas da Tribo Fantasma, Crónicas de la tribu fantasma, Die Chroniken des Geistertempels, Ghost Blows Out: The Nine-Story Demon Tower, Gui chui deng zhi jiu ceng yao ta, I cacciatori di tesori, Ma Thổi Đèn: Chín Tầng Tháp Quỷ, Хроники призрачного племени, ドラゴン・クロニクル 妖魔塔の伝説, 九层妖塔, 鬼吹灯之九层妖塔, I cacciatori di tesori - Cronache della tribù fantasma, Девятиэтажная демоническая башня, 구층요탑 - 전설의 부활, Хроники на призрачния народ, 구층요탑: 전설의 부활

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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