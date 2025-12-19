В 1979 году в одной из пещер горной цепи Куньлунь были найдены кости таинственного существа. Ху Байи участвует в экспедиции в глубины этих гор, чтобы отыскать ещё больше скрытых палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, исследователи обнаруживают загадочный город, скрытый под толщей горных пород. Город некогда принадлежал могучей цивилизации, которая обладала великой силой и знала тайны жизни и смерти. Радость столь дивной находки омрачили ужасающие существа, напавшие на группу исследователей.