Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Вместе
6.0
Киноафиша Фильмы Вместе
6.0

Вместе

, 2002
He ni zai yi qi
Южная Корея, Китай / драма / 18+
Постер фильма Вместе
6.0

Причины посмотреть

О фильме

Творческий путь Чена Кайге не похож на прямую линию – параболы, зигзаги. Горная тропа, петляющая между утесов. Первые фильмы, снятые в начале восьмидесятых, рассказывали о болевых точках современности. Были довольно задиристы и дерзки, что приводило к конфликтам с цензурой. Международную славу, впрочем, ему принесли не они, а костюмные эпосы о парадоксах китайской истории. Два десятилетия (на пару с однокашником по киноинституту и негласным соперником Чжаном Имоу) Чен Кайге был своеобразным полпредом «нового» кино КНР. Но время шло, заявило о себе следующее режиссерское поколение. Куда более бескомпромиссное и неистовое в критике социальных проблем Китая. С точки зрения диссидентов мастер «большого стиля» Чен Кайге – соглашатель, оппортунист. Режиссер и сам не прочь признать, что нередко идет на компромиссы. Избегает выпадов против власти (к чему напрасные пикировки?). Сторонится дотошного аутентизма (не поймут за границей). Похоже, он вполне солидарен с формулой Александра Митты: «Кино – территория вымысла». С этих позиций и стоит воспринимать его новый фильм «Вместе». Первую за много лет картину «из современной жизни». Возможно его кино – ответ молодым коллегам. Кому-то нужно вскрывать социальные язвы, кому-то зрителя утешать. Среди персонажей – приезжие провинциалы, девица по вызову, опустившийся музыкант. Чен, однако, задумывал «позитивное» кино. О странных, но все же хороших людях. Простоватость фильма во многом обманчива. Мелодрама, конечно, - наивный жанр. Но Чен Кайге не даром славен, как режиссер-интеллектуал. Получился коктейль из наработок различных культур: местный соцреализм братается здесь с голливудским мейнстримом. Микс канонов приправлен комплексом конфуцианских идей ( «Чти отца своего!»- вот главный лозунг). Чен Кайге намеренно отказался от печального или открытого финала. «Счастье, а не невзгоды делает нас сильней» - таково «послание» режиссера.
Юный скрипач Сяочун и его отец приезжают в Пекин из маленького городка, чтобы попасть на прослушивание в престижную музыкальную академию. Многое в столичных порядках способно сбить с толку простодушных провинциалов, но вокруг – столько возможностей и перспектив...

В ролях

Тан Юн
Liu Xiaochun
Лю Бэйки
Liu Cheng
Чен Хонг
Lili
Чэнь Кайгэ
Чэнь Кайгэ
Prof. Yu Shifeng
Ван Чживэнь
Prof. Jiang
Чэнь Цян
Hui
Qing Zhang
Lin Yu
Ким Хе-ри
Prof. Yoo's Wife
Bing Liu
Debao
Chuanyun Li
Tang Rong
Режиссер Чэнь Кайгэ
Сценарист Сюэ Сяолу, Чэнь Кайгэ
Композитор Lin Zhao
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея / Китай
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 10 июля 2003
Премьера в мире 10 сентября 2002
Дата выхода
6 января 2005 Россия
6 января 2005 Беларусь
6 января 2005 Казахстан
10 сентября 2002 Канада
13 июня 2003 США
6 января 2005 Украина
MPAA PG
Сборы в мире $14 687 167
Производство 21 Century Shengkai Film, 21st Century Hero Film Investments, Big Bang Creative
Другие названия
He ni zai yi qi, Together, Together with You, Xiaos Weg, A kis virtuóz, A lélek húrjai, Birlikte, Cây Vi Câm Vàng, Dwa światy, El violinista, Juntos, L'enfant au violon, Le virtuose, Mazi, Poika ja viulu, Sammen med deg, Soñando juntos, Tillsammans med dig, Together (Juntos), Zajedno, Вместе, 北京ヴァイオリン, 和你在一起

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Вместе

Желтая земля
Желтая земля драма
1984, Китай
7.0
Навеки очарованный
Навеки очарованный исторический, драма
2008, Китай / Гонконг
6.0
Ангелы носят белое
Ангелы носят белое драма
2017, Китай / Франция
7.0
На 10 минут старше: труба
На 10 минут старше: труба драма
2002, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.0
Прощай, моя наложница
Прощай, моя наложница драма
1993, Китай / Гонконг
8.0
Пойманные в сеть
Пойманные в сеть триллер, драма
2012, Китай
6.0
Император и убийца
Император и убийца драма, исторический
1998, Франция / Япония / Китай
7.0
Битва на озере 2
Битва на озере 2 боевик, драма, исторический
2022, Китай
5.0
Битва на озере
Битва на озере боевик, драма, исторический
2021, Китай
5.0
Клятва
Клятва боевик, сказка, драма
2005, Китай
6.0
Убей меня нежно
Убей меня нежно триллер, драма, мелодрама, детектив
2002, США / Великобритания
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше