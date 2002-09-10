Творческий путь Чена Кайге не похож на прямую линию – параболы, зигзаги. Горная тропа, петляющая между утесов. Первые фильмы, снятые в начале восьмидесятых, рассказывали о болевых точках современности. Были довольно задиристы и дерзки, что приводило к конфликтам с цензурой. Международную славу, впрочем, ему принесли не они, а костюмные эпосы о парадоксах китайской истории. Два десятилетия (на пару с однокашником по киноинституту и негласным соперником Чжаном Имоу) Чен Кайге был своеобразным полпредом «нового» кино КНР. Но время шло, заявило о себе следующее режиссерское поколение. Куда более бескомпромиссное и неистовое в критике социальных проблем Китая. С точки зрения диссидентов мастер «большого стиля» Чен Кайге – соглашатель, оппортунист. Режиссер и сам не прочь признать, что нередко идет на компромиссы. Избегает выпадов против власти (к чему напрасные пикировки?). Сторонится дотошного аутентизма (не поймут за границей). Похоже, он вполне солидарен с формулой Александра Митты: «Кино – территория вымысла». С этих позиций и стоит воспринимать его новый фильм «Вместе». Первую за много лет картину «из современной жизни». Возможно его кино – ответ молодым коллегам. Кому-то нужно вскрывать социальные язвы, кому-то зрителя утешать. Среди персонажей – приезжие провинциалы, девица по вызову, опустившийся музыкант. Чен, однако, задумывал «позитивное» кино. О странных, но все же хороших людях. Простоватость фильма во многом обманчива. Мелодрама, конечно, - наивный жанр. Но Чен Кайге не даром славен, как режиссер-интеллектуал. Получился коктейль из наработок различных культур: местный соцреализм братается здесь с голливудским мейнстримом. Микс канонов приправлен комплексом конфуцианских идей ( «Чти отца своего!»- вот главный лозунг). Чен Кайге намеренно отказался от печального или открытого финала. «Счастье, а не невзгоды делает нас сильней» - таково «послание» режиссера.

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