Творческий путь Чена Кайге не похож на прямую линию – параболы, зигзаги. Горная тропа, петляющая между утесов. Первые фильмы, снятые в начале восьмидесятых, рассказывали о болевых точках современности. Были довольно задиристы и дерзки, что приводило к конфликтам с цензурой. Международную славу, впрочем, ему принесли не они, а костюмные эпосы о парадоксах китайской истории. Два десятилетия (на пару с однокашником по киноинституту и негласным соперником Чжаном Имоу) Чен Кайге был своеобразным полпредом «нового» кино КНР. Но время шло, заявило о себе следующее режиссерское поколение. Куда более бескомпромиссное и неистовое в критике социальных проблем Китая. С точки зрения диссидентов мастер «большого стиля» Чен Кайге – соглашатель, оппортунист. Режиссер и сам не прочь признать, что нередко идет на компромиссы. Избегает выпадов против власти (к чему напрасные пикировки?). Сторонится дотошного аутентизма (не поймут за границей). Похоже, он вполне солидарен с формулой Александра Митты: «Кино – территория вымысла». С этих позиций и стоит воспринимать его новый фильм «Вместе». Первую за много лет картину «из современной жизни». Возможно его кино – ответ молодым коллегам. Кому-то нужно вскрывать социальные язвы, кому-то зрителя утешать.
Среди персонажей – приезжие провинциалы, девица по вызову, опустившийся музыкант. Чен, однако, задумывал «позитивное» кино. О странных, но все же хороших людях. Простоватость фильма во многом обманчива. Мелодрама, конечно, - наивный жанр. Но Чен Кайге не даром славен, как режиссер-интеллектуал. Получился коктейль из наработок различных культур: местный соцреализм братается здесь с голливудским мейнстримом. Микс канонов приправлен комплексом конфуцианских идей ( «Чти отца своего!»- вот главный лозунг). Чен Кайге намеренно отказался от печального или открытого финала. «Счастье, а не невзгоды делает нас сильней» - таково «послание» режиссера.
Юный скрипач Сяочун и его отец приезжают в Пекин из маленького городка, чтобы попасть на прослушивание в престижную музыкальную академию. Многое в столичных порядках способно сбить с толку простодушных провинциалов, но вокруг – столько возможностей и перспектив...
Производство21 Century Shengkai Film, 21st Century Hero Film Investments, Big Bang Creative
Другие названия
He ni zai yi qi, Together, Together with You, Xiaos Weg, A kis virtuóz, A lélek húrjai, Birlikte, Cây Vi Câm Vàng, Dwa światy, El violinista, Juntos, L'enfant au violon, Le virtuose, Mazi, Poika ja viulu, Sammen med deg, Soñando juntos, Tillsammans med dig, Together (Juntos), Zajedno, Вместе, 北京ヴァイオリン, 和你在一起
Рейтинг фильма
6.0
Оцените10 голосов
7.4IMDb
Обновлено 13 декабря 2023
Цитаты
Liu Xiaochun[на мандаринском]Пап, у меня спина чешется.
Liu Cheng[на мандаринском]Держи.
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