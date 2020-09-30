Авангард: Арктические волки, 2020

Когда жизнь дочери влиятельного бизнесмена оказывается под угрозой, защитить ее могут лишь профессионалы агентства «Авангард», известные своим мастерством и бесстрашием.

Сотрудничество Джеки Чана с режиссером Стэнли Туном началось в 90-х годах с фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский». С тех пор вместе они сняли еще пять картин, а «Авангард: Арктические волки» стал их седьмым проектом. Несмотря на многолетний опыт Джеки Чана в экшене, работа над этим фильмом обернулась для актера риском для жизни. Впрочем, не для него одного. Однако в итоге все обошлось, и под его предводительством несколько молодых актеров получили возможность вывести свою карьеру в кино на новый уровень.

Частное охранное агентство «Авангард» работает по принципу сочетания новейших технологий с древней китайской философией, в основе которой — стремление к справедливости и соблюдение данных обещаний. Однажды один из клиентов организации, Чин Гоули (Джексон Лу), оказывается похищен, но профессионалам «Авангарда» удается вызволить его. Чин просит агентов защитить свою дочь Фариду (Сюй Руохань) от своего бывшего работодателя — ближневосточного магната Омара, и тогда за дело берется лично глава «Авангарда» Тан Хуатин (Джеки Чан).