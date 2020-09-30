Авангард: Арктические волки, 2020

Когда жизнь дочери влиятельного бизнесмена оказывается под угрозой, защитить ее могут лишь профессионалы агентства «Авангард», известные своим мастерством и бесстрашием.
Сотрудничество Джеки Чана с режиссером Стэнли Туном началось в 90-х годах с фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский». С тех пор вместе они сняли еще пять картин, а «Авангард: Арктические волки» стал их седьмым проектом. Несмотря на многолетний опыт Джеки Чана в экшене, работа над этим фильмом обернулась для актера риском для жизни. Впрочем, не для него одного. Однако в итоге все обошлось, и под его предводительством несколько молодых актеров получили возможность вывести свою карьеру в кино на новый уровень.
Частное охранное агентство «Авангард» работает по принципу сочетания новейших технологий с древней китайской философией, в основе которой — стремление к справедливости и соблюдение данных обещаний. Однажды один из клиентов организации, Чин Гоули (Джексон Лу), оказывается похищен, но профессионалам «Авангарда» удается вызволить его. Чин просит агентов защитить свою дочь Фариду (Сюй Руохань) от своего бывшего работодателя — ближневосточного магната Омара, и тогда за дело берется лично глава «Авангарда» Тан Хуатин (Джеки Чан).
Не считая этого фильма, фильмографии Стэнли Туна и Джеки Чана насчитывают шесть совместных работ, самыми известными из которых стали «Разборка в Бронксе» и «Первый удар».
Съемки прошли на девяти локациях по всему миру, среди которых Лондон, Дубай, Замбия и Индия.
Во время съемок в Африке на реке с быстрым течением произошло несколько инцидентов, подвергших жизни актеров опасности. Сначала Джеки Чан перевернулся на аквабайке и его долго не могли вызволить из воды, а на следующий день актриса Мия Муци оказалась в похожей ситуации.
Джеки Чан лично тренировал молодых актеров Ян Яна, Лунь Ай, Мию Муци, Сюй Руоханя и Чжу Чжэнтина. Например, Ян Яна он научил перезаряжать пистолет менее чем за секунду.
Как и Джеки Чан, Стэнли Тун начинал свою карьеру в кино с профессии каскадера. Позже это помогло ему в режиссуре и многочисленных совместных работах с Джеки Чаном, так как он хорошо знаком с хореографией трюков, наиболее близкой актеру.
Исполнителем одного из саундтреков фильма стал казахский певец Димаш Кудайберген, в 2016 году принявший участие в китайском музыкальном конкурсе Singer, которому и обязан своей международной славой.
Дебют актера Чжу Чжэнтина в кино.
Джеки Чан сам исполнил песню Ambition In My Heart, ставшую основной музыкальной темой ленты.
Они берутся за задания, которые другим не под силу. Когда международный синдикат наемников похищает известного бизнесмена, единственным шансом на его спасение становится лихая команда «Авангард», не имеющая себе равных в мастерстве и дерзости.