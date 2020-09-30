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Авангард: Арктические волки Авангард: Арктические волки
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Vanguard / Ji xian feng

Авангард: Арктические волки, 2020

2020 / Китай
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Джеки Чан возглавляет команду бесстрашных наемников!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда жизнь дочери влиятельного бизнесмена оказывается под угрозой, защитить ее могут лишь профессионалы агентства «Авангард», известные своим мастерством и бесстрашием.

Сотрудничество Джеки Чана с режиссером Стэнли Туном началось в 90-х годах с фильма «Полицейская история 3: Суперполицейский». С тех пор вместе они сняли еще пять картин, а «Авангард: Арктические волки» стал их седьмым проектом. Несмотря на многолетний опыт Джеки Чана в экшене, работа над этим фильмом обернулась для актера риском для жизни. Впрочем, не для него одного. Однако в итоге все обошлось, и под его предводительством несколько молодых актеров получили возможность вывести свою карьеру в кино на новый уровень.

Частное охранное агентство «Авангард» работает по принципу сочетания новейших технологий с древней китайской философией, в основе которой — стремление к справедливости и соблюдение данных обещаний. Однажды один из клиентов организации, Чин Гоули (Джексон Лу), оказывается похищен, но профессионалам «Авангарда» удается вызволить его. Чин просит агентов защитить свою дочь Фариду (Сюй Руохань) от своего бывшего работодателя — ближневосточного магната Омара, и тогда за дело берется лично глава «Авангарда» Тан Хуатин (Джеки Чан).

 

Не считая этого фильма, фильмографии Стэнли Туна и Джеки Чана насчитывают шесть совместных работ, самыми известными из которых стали «Разборка в Бронксе» и «Первый удар».

Съемки прошли на девяти локациях по всему миру, среди которых Лондон, Дубай, Замбия и Индия.

Во время съемок в Африке на реке с быстрым течением произошло несколько инцидентов, подвергших жизни актеров опасности. Сначала Джеки Чан перевернулся на аквабайке и его долго не могли вызволить из воды, а на следующий день актриса Мия Муци оказалась в похожей ситуации.

Джеки Чан лично тренировал молодых актеров Ян Яна, Лунь Ай, Мию Муци, Сюй Руоханя и Чжу Чжэнтина. Например, Ян Яна он научил перезаряжать пистолет менее чем за секунду.

Как и Джеки Чан, Стэнли Тун начинал свою карьеру в кино с профессии каскадера. Позже это помогло ему в режиссуре и многочисленных совместных работах с Джеки Чаном, так как он хорошо знаком с хореографией трюков, наиболее близкой актеру.

Исполнителем одного из саундтреков фильма стал казахский певец Димаш Кудайберген, в 2016 году принявший участие в китайском музыкальном конкурсе Singer, которому и обязан своей международной славой.

Дебют актера Чжу Чжэнтина в кино.

Джеки Чан сам исполнил песню Ambition In My Heart, ставшую основной музыкальной темой ленты.

Они берутся за задания, которые другим не под силу. Когда международный синдикат наемников похищает известного бизнесмена, единственным шансом на его спасение становится лихая команда «Авангард», не имеющая себе равных в мастерстве и дерзости.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 15 октября 2020
Премьера онлайн 10 декабря 2020
Премьера в мире 30 сентября 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Стэнли Тун
Стэнли Тун
В ролях
Ай Лунь
Ай Лунь
Джеки Чан
Джеки Чан
Ян Ян
Ян Ян
Чжу Чжэнтин
Чжу Чжэнтин
Мия Муци
Мия Муци
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
«Авангард» — частная охранная организация, сотрудничает с правительствами и помогает обеспеченным клиентам по всему миру с решением самых сложных задач. Новой миссией становится спасение известного китайского бизнесмена, похищенного группой арабских наемников по прозвищу «Арктические волки». Их босс хочет вернуть украденные у его семьи огромные деньги и отомстить за отца, используя подлые методы запугивания и шантажа. Упустив главную цель, «волки»…
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Толя Король 25 октября 2020, 18:25
Фильм отличный ! Джекки чан зверь !
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3 декабря 2020 11:00
Джеки Чан признался, почему не хочет сниматься в голливудских фильмах «Я хочу, чтобы меня считали актером, а не просто звездой боевиков».
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23 октября 2020 11:25
Нестареющий Джеки Чан в тизере комедийного боевика «Авангард: Арктические волки» Китайский супергерой снова в деле.
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5 октября 2020 12:23
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