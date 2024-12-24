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Постер фильма Безумный криминал
5.4
Киноафиша Фильмы Безумный криминал
5.4

Безумный криминал

, 2024
Chuang qian ming yue, guang!
Китай / комедия, драма / 18+
Постер фильма Безумный криминал
5.4

О фильме

Ху Гун Пин - блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела. Во время перерыва в судебном заседании он тайно встречается в отеле со своей любовницей, и в самый разгар их свидания из окна падает оконная рама, под которой оказывается тело неизвестного мужчины. Любой звонок в полицию может разрушить адвокату карьеру и семью, поэтому он решает замести следы любой ценой. Но одна ложь провоцирует другую, и ситуация выходит из-под контроля.

В ролях

Фэй Сян
Hu Gongping
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Xiong Dali
Xiaolei Huang
Lin Luanfeng
Хуан Цайлунь
Pete Hou
Ce Shi
Клара Ли
Клара Ли
Huang Lili
Yu Bu
Drowning
Цзя Чжанкэ
Цзя Чжанкэ
Hotel Guest in room 622
Kaidi Yang
Xiaoyu Du
Doug
Thomas Fiquet
Presiding Judge
Jing Fu
She Xiaoman
Режиссер Xiaoyu Du, Jiacheng Wei
Сценарист Рэй Куни, Xinhua Meng
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 февраля 2025
Премьера в мире 24 декабря 2024
Дата выхода
31 декабря 2024 Китай

Где посмотреть фильм

ИВИ
Другие названия
Chuang qian ming yue, guang!, Moonlight Madness, Out of Order, 窗前明月，咣！

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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