Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Ху Гун Пин - блестящий адвокат, не проигравший ни одного дела. Во время перерыва в судебном заседании он тайно встречается в отеле со своей любовницей, и в самый разгар их свидания из окна падает оконная рама, под которой оказывается тело неизвестного мужчины. Любой звонок в полицию может разрушить адвокату карьеру и семью, поэтому он решает замести следы любой ценой. Но одна ложь провоцирует другую, и ситуация выходит из-под контроля.
|31 декабря 2024
|Китай