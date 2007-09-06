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7.9

Проголосуйте за меня

, 2007
Please Vote for Me
Дания, Китай / документальный / 18+
Постер фильма Проголосуйте за меня
7.9

О фильме

Этот фильм – один из десяти, из проекта «Почему демократия?» над которым работали десять режиссеров из разных стран. Для задуманного ими эксперимента, выявляющего суть демократии, режиссер Вейджун Чен выбрал один из крупных китайских городов, Ухань. Ученикам третьего класса местной начальной школы вот-вот в первый раз в своей жизни предстоит столкнуться с понятием «демократия» – они должны выбрать старосту класса. Учитель выбирает трех кандидатов: у каждого из них всего несколько дней, чтобы спланировать и провести избирательную компанию и убедить одноклассников отдать свои голоса именно ему. Трое третьеклашек увлеченно соревнуются между собой, подзуживаемые учителями и родителями. Цель режиссера - показать общество, граждане которого привыкли делать выбор только в рамках коммунистической идеологии, да голосовать за участников местной версии «Фабрики звезд», и в то же время продемонстрировать на примере детей, что бы стало, если бы в Китае действительно существовала демократия. Соответствует ли суть демократического общества истинной природе человека? Всегда ли залог успеха выборов – в умелой манипуляции? Своим фильмом режиссер пытается ответить на эти вопросы.

В ролях

Cheng Cheng
Self
Luo Lei
Self
Xu Xiaofei
Self
Режиссер Вэйдзюн Чен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Китай
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 сентября 2007
Дата выхода
6 сентября 2007 Канада
Производство Steps International, ITVS International, ARTE
Другие названия
Please Vote for Me, Dlaczego demokracja? Proszę, głosujcie na mnie, Parakalo, psifiste me, Szavazz rám, légyszi!, Te rog voteaza-ma, Проголосуйте за меня, 請為我投票, 请投我一票

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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