Этот фильм – один из десяти, из проекта «Почему демократия?» над которым работали десять режиссеров из разных стран. Для задуманного ими эксперимента, выявляющего суть демократии, режиссер Вейджун Чен выбрал один из крупных китайских городов, Ухань. Ученикам третьего класса местной начальной школы вот-вот в первый раз в своей жизни предстоит столкнуться с понятием «демократия» – они должны выбрать старосту класса. Учитель выбирает трех кандидатов: у каждого из них всего несколько дней, чтобы спланировать и провести избирательную компанию и убедить одноклассников отдать свои голоса именно ему. Трое третьеклашек увлеченно соревнуются между собой, подзуживаемые учителями и родителями. Цель режиссера - показать общество, граждане которого привыкли делать выбор только в рамках коммунистической идеологии, да голосовать за участников местной версии «Фабрики звезд», и в то же время продемонстрировать на примере детей, что бы стало, если бы в Китае действительно существовала демократия. Соответствует ли суть демократического общества истинной природе человека? Всегда ли залог успеха выборов – в умелой манипуляции? Своим фильмом режиссер пытается ответить на эти вопросы.

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