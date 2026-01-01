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Постер фильма Новая биография Си Ши
6.9
Киноафиша Фильмы Новая биография Си Ши
6.9

Новая биография Си Ши

, 2024
Xi shi xin zhuan
Китай / 18+
Постер фильма Новая биография Си Ши
6.9

В ролях

Weizhou Liu
Ло Лицюнь
Lei Ao
Xiyue Cao
Xi Shi
Yanlin Dong
Sek-Ming Lau
Yuanzhen Li
Yang Qingwen
Xu Ruotong
Sasa
Режиссер Yilin Dai
Сценарист Weng Yishui
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ОККО
Другие названия
Xi shi xin zhuan, New Biography of Xishi, 西施新传

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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