В 2007 году из-за незаконной контрабанды мусора происходит крупный пожар на заводе по переработке отходов в Гонконге. На полигоне обнаружена утечка радия и цезия, и загрязнение начинает распространяться: в зоне первоначальной опасности 7-миллионный город. Однако правительство решает утаить факты бедствия, чтобы не создавать панику. Для решения ситуации в качестве консультанта приглашают господина Саймона — специалиста по радиоактивным отходам. В 1960-х именно он продвигал закон, позволяющий ввозить непроверенные промышленные грузы.