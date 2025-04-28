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Киноафиша Фильмы 55-й элемент

55-й элемент

Fan sing 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 2007 году из-за незаконной контрабанды мусора происходит крупный пожар на заводе по переработке отходов в Гонконге. На полигоне обнаружена утечка радия и цезия, и загрязнение начинает распространяться: в зоне первоначальной опасности 7-миллионный город. Однако правительство решает утаить факты бедствия, чтобы не создавать панику. Для решения ситуации в качестве консультанта приглашают господина Саймона — специалиста по радиоактивным отходам. В 1960-х именно он продвигал закон, позволяющий ввозить непроверенные промышленные грузы.

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $5 282 708
Производство Alibaba Pictures Group, China Film Co., Ltd., Edko Beijing Films
Другие названия
Fan sing, Cesium Fallout, 焚城, Apocalipsis radioactivo, 55-ый элемент, Contaminación por cesio, Fen cheng, Miasto w ogniu, The Longest Day, Xiao fang yuan, カウントダウン, 消防员, 消防員
Режиссер
Anthony Pun
В ролях
Энди Лау
Энди Лау
Бай Юй
Карен Мок
Цзэ Кван-Хо
Цзэ Кван-Хо
Louise Wong
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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55-й элемент
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 28 апреля 2025, 02:18
"55-й элемент" - китайский фильм-катастрофа 2024 года, повествующий о двух бригадах пожарных сил, которые прибывают на первый взгляд… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:04
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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